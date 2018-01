I connotati di un dolore all'ascella variano in relazione alla causa scatenante.

Esistono cause di dolore all'ascella che producono una sensazione dolorosa acuta sul primo momento, ma che poi tende ad attenuarsi in breve tempo; esistono cause di dolore all'ascella che inducono una dolenza lieve, ma dal carattere cronico/persistente; esistono cause di dolore all'ascella che determinano un'alternanza tra forti fitte dolorose e momenti di apparente guarigione; infine, esistono cause di dolore all'ascella che producono delle specie di scosse elettriche.

Sintomi associati

Il dolore all'ascella si presenta quasi sempre in associazione ad altri sintomi e ad alcuni particolari segni; strettamente dipendenti dalle cause scatenanti, questi sintomi e questi segni possono consistere in: