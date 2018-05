In un contesto di discopatia degenerativa sintomatica, la terapia conservativa rappresenta il trattamento di prima linea, ossia la prima soluzione terapeutica adottata dopo la diagnosi della condizione in questione. La terapia conservativa della discopatia degenerativa comprende:

La discopatia degenerativa è una condizione da sottoporre a cure nel momento in cui è sintomatica; quindi, se manca di sintomi, non richiede alcun trattamento. Entrando nello specifico dei casi sintomatici, le cure per queste circostanze sono solitamente conservative e solo di rado chirurgiche .

La somministrazione di corticosteroidi . I corticosteroidi sono dei potenti antinfiammatori, con un'importante azione analgesica. A causa dei loro gravi effetti collaterali, tuttavia, trovano impiego solo quando FANS o paracetamolo risultano poco efficaci.

. È una pratica indicata per attenuare il dolore. Controllo/abolizione dei comportamenti che favoriscono le sofferenze della colonna vertebrale. Per esempio, un paziente affetto da obesità deve seguire una cura dimagrante, mentre un paziente eccessivamente sedentario deve praticare attività fisica regolare.

Le statistiche dicono che, se il paziente è attento nel seguirlo, un buon trattamento conservativo per il bulging discale comporta dei benefici evidenti, sotto il profilo dei sintomi, dopo circa 6 settimane dall'inizio delle cure.

Terapia chirurgica

In un contesto di discopatia degenerativa, la terapia chirurgica si colloca come trattamento riservato alle circostanze per cui la terapia conservativa è risultata del tutto priva di efficacia, dopo 2-3 mesi di sua applicazione.

Nella pratica, il trattamento chirurgico della discopatia degenerativa consiste in una procedura chiamata discectomia, la quale prevede l'asportazione di un disco intervertebrale danneggiato o non più funzionale, seguito dalla sua sostituzione con una sorta di protesi.

Dal punto di vista operativo, la discectomia è una procedura complessa, perché richiede l'incisione di una zona del corpo estremamente delicata, data la fitta rete di nervi, legamenti e vasi sanguigni presenti.