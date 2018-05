Il corpo calloso prende posto al centro del cervello, tra i due emisferi , al di sotto della corteccia cerebrale. Composto da circa 200 milioni di fibre commessurali di piccolo diametro (2 micron), il corpo calloso misura 10 centimetri di lunghezza , il che fa di lui la commessura cerebrale più grande del sistema nervoso umano. Osservandolo lungo il piano sagittale (piano che, in senso antero-posteriore, divide il cervello in due metà, una destra e una sinistra), il corpo calloso assomiglia a una C dove, però, la convessità caratteristica è rivolta verso l'alto.

Secondo la più tradizionale delle descrizioni anatomiche del corpo calloso, quest'ultimo è suddivisibile in 4 regioni che, in senso antero-posteriore (cioè procedendo dalla fronte verso il retro del capo), sono: il rostro , il ginocchio , il tronco e lo splenio .

Il corpo calloso è una commessura cerebrale di sostanza bianca. In neurologia, il termine "sostanza bianca" indica il tessuto del sistema nervoso centrale composto da neuroni i cui assoni sono rivestiti della cosiddetta guaina mielinica (N.B: ciò è in contrapposizione alla sostanza grigia, la quale è il tessuto del sistema nervoso centrale composto da neuroni i cui assoni sono privi di guaina mielinica).

ROSTRO

Il rostro del corpo calloso ha forma appuntita e corrisponde alla sede delle fibre commessurali, che mettono in comunicazione la superficie inferiore dei due lobi frontali, presenti uno sull'emisfero cerebrale destro e uno sull'emisfero cerebrale sinistro.

Precede il tratto chiamato ginocchio.

GINOCCHIO

Posta tra rostro e tronco, il ginocchio del corpo calloso è una dolce curvatura, in cui risiedono le fibre commessurali che mettono in comunicazione le superfici mediale e laterale dei due lobi frontali.

TRONCO

Compreso tra ginocchio e splenio, il tronco è la parte più voluminosa del corpo calloso. Nel tratto di sua competenza, risiede una parte delle fibre commessurali che mettono in collegamento il lobo temporale destro con il lobo temporale sinistro e il lobo occipitale destro con il lobo occipitale sinistro.

SPLENIO

Successivo al tronco, lo splenio è la parte terminale del corpo calloso; esso comprende la parte restante di fibre commessurali che mettono in comunicazione il lobo temporale destro con il lobo temporale sinistro e il lobo occipitale destro con il lobo occipitale sinistro.

Irrorazione sanguigna del Corpo Calloso

L'afflusso di sangue ossigenato al corpo calloso, fondamentale per mantenere in vita quest'ultimo, dipende dall'arteria pericallosa e dall'arteria pericallosa posteriore.

In alcuni individui, all'apporto sanguigno fornito dalle suddette arterie, può aggiungersi il rifornimento di sangue derivante dall'arteria subcallosa e/o l'arteria callosa mediana.

L' arteria pericallosa è un ramo dell'arteria cerebrale anteriore, la quale è una delle diramazioni dell'arteria carotide interna; essa è la principale fornitrici di sangue ossigenato del corpo calloso.

è un ramo dell'arteria cerebrale anteriore, la quale è una delle diramazioni dell'arteria carotide interna; essa è la principale fornitrici di sangue ossigenato del corpo calloso. L' arteria pericallosa posteriore è un ramo dell'arteria cerebrale posteriore, la quale origina dall'arteria basilare; tale arteria rifornisce di sangue ossigenato lo splenio del corpo calloso.

è un ramo dell'arteria cerebrale posteriore, la quale origina dall'arteria basilare; tale arteria rifornisce di sangue ossigenato lo splenio del corpo calloso. L' arteria subcallosa e l' arteria callosa mediana sono due diramazioni dell'arteria comunicante anteriore. Entrambe riforniscono di sangue ossigenato il rostro e il ginocchio del corpo calloso, ma solo l'arteria callosa media nutre anche la porzione chiamata corpo.

Sviluppo

Il corpo calloso prende forma, in genere, tra la 12esima e la 16esima settimana di gestazione (in ogni caso, entro il primo trimestre di gravidanza). Da questo momento in poi, è protagonista di un lento processo di crescita e sviluppo, che continua anche per diversi anni dopo la nascita; il corpo calloso, infatti, cresce per tutta l'infanzia e la prima fanciullezza, fino ai 12 anni circa.

Una volta concluso il processo di crescita all'età sopra indicata, le sue dimensioni rimarranno invariate per il resto della vita.