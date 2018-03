Nella maggior parte dei casi, il fenomeno delle coronarie ostruite è dovuto all'aterosclerosi e agli effetti trombo-embolici che quest'ultima può innescare; più raramente, è successivo a una vasculite coronarica o a uno spasmo coronarico.

Associata a sintomi quali dolore al petto, dispnea, sudorazione profusa, vertigini ecc., la presenza di coronarie ostruite rappresenta sempre motivo di forti preoccupazioni, in quanto è la base per condizioni come l'angina pectoris e l'infarto del miocardio.

Il trattamento del problema delle coronarie ostruite comprende l'adozione di una stile di vita sano e, a seconda del grado di occlusione, una terapia farmacologica o chirurgica.

Breve ripasso di cosa sono le coronarie

Le coronarie sono le arterie che riforniscono di sangue ossigenato il miocardio, ossia il muscolo del cuore. In altri termini, le coronarie sono i vasi sanguigni arteriosi che mantengono in vita il cuore, in quanto sono per i tessuti di quest'ultimo le fornitrici di ossigeno e nutrienti essenziali alla sopravvivenza.

Le coronarie hanno origine nei primissimi tratti dell'aorta ascendente; di fatto, rappresentano le prime diramazioni dell'aorta.