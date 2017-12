Colecisti Alitiasica - Colecistite Alitiasica

Ne consegue che utilizzare il termine "colecisti alitiasica" per indicare una cistifellea infiammata in assenza di calcoli è scorretto.

La colecistite alitiasica è un' infiammazione acuta della cistifellea , che si verifica in assenza di calcoli biliari . Il processo flogistico alla base di questa condizione dipende dalla combinazione di fattori predisponenti, quali maggiore viscosità e litogenicità della bile (caratteri che possono favorire la stasi biliare ), ischemia o atonia della parete colecistica . In molti casi, la colecistite alitiasica rappresenta una complicanza di varie altre condizioni mediche o chirurgiche, come infezioni, digiuno prolungato , traumi severi, ustioni , diabete mellito , aterosclerosi, vasculiti sistemiche e deficit immunitari.

Questa forma di colecistite tende a verificarsi soprattutto nei pazienti debilitati o critici (intubati o sedati), ricoverati presso le unità di terapia intensiva e sottoposti a nutrizione parenterale totale (nei quali, cioè, l'assunzione di cibo per via orale è praticamente nulla per più di 3 mesi). La colecistite alitiasica può essere osservata, inoltre, nei pazienti con infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV), anche se rappresenta una manifestazione tardiva.

Se non viene trattata in modo appropriato, la colecistite alitiasica può causare il decesso. Le complicanze sono più probabili nei pazienti più anziani con un elevato numero di globuli bianchi ( leucocitosi ).

La colecistite alitiasica si manifesta con sintomi simili a quelli dell'infiammazione acuta della cistifellea indotta da calcoli biliari (colecistite litiasica). Pertanto, la malattia può provocare un dolore intenso e continuo nella parte alta destra dell'addome . In genere, la sensazione è simile a quello di una colica biliare , ma presenta maggiore durata (può mantenersi costante anche per mezza giornata) e gravità (è quasi insopportabile). Il dolore si accentua, poi, quando si preme sulla parte dolente e quando la persona compie respiri profondi, talvolta irradiandosi anche alla scapola destra ed alla schiena. Altre manifestazioni frequenti sono anche nausea , mancanza di appetito e vomito . Alla valutazione ecografica del paziente, si osserva tipicamente un edema della parete della cistifellea e, ai successivi controlli, una progressiva distensione addominale .

La palpazione dell'addome del paziente può rivelare una massa nel quadrante superiore e, in qualche caso, la visita evidenzia la presenza di un ittero secondario all' ostruzione biliare parziale. Quest'ultimo segno è causato da un'infiammazione che si estende al canale biliare comune. Quando viene stabilita la diagnosi di colecistite alitiasica, viene indicato un intervento immediato a causa dell'alto rischio di rapido deterioramento e perforazione della cistifellea.

Terapia

La mortalità nei pazienti con colecistite alitiasica è influenzata dalla rapidità della diagnosi e dipende fortemente dalle condizioni mediche coesistenti. Il trattamento dev'essere istituito prontamente e, di solito, richiede il ricovero in ospedale. Per qualche ora, il paziente viene lasciato a digiuno e viene alimentato solo tramite flebo o sondino nasogastrico.

Il trattamento della colecistite alitiasica prevede generalmente l'impiego di farmaci antispastici, antibiotici, epatoprotettori e analgesici. Inoltre, è possibile che vengano effettuati degli impacchi freddi sulla regione colpita dalla malattia.

In molti casi, non appena i sintomi migliorano, il paziente affetto da colecistite alitiasica viene sottoposto a colecistectomia (asportazione della cistifellea). Se si sospetta una complicazione, come la formazione di un ascesso o la perforazione della colecisti, invece, è necessario intervenire chirurgicamente d'urgenza.