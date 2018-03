Coartazione Aortica - Coartazione dell'Aorta

In genere, l'iter di esami per la diagnosi di coartazione aortica (cioè per l'individuazione della coartazione aortica) comincia da un accurato esame obiettivo ; quindi, prosegue con un ecocardiogramma e termina con una serie di test di approfondimento, che potrebbe includere l' elettrocardiogramma , la radiografia del torace , la risonanza magnetica nucleare al torace , la TAC al torace e il cateterismo cardiaco .

ECOCARDIOGRAMMA

L'ecocardiogramma è un esame diagnostico che, per mezzo di una sonda a ultrasuoni, permette di visualizzare su un monitor il cuore, i vasi sanguigni associati al cuore (aorta compresa) e il flusso sanguigno all'interno delle cavità cardiache.

In un contesto di coartazione aortica, l'ecocardiogramma rappresenta l'indagine di conferma diagnostica, in quanto permette di evidenziare in modo abbastanza netto la presenza di un restringimento lungo i primi tratti dell'aorta.

È doveroso aggiungere che l'ecocardiogramma consente l'individuazione di quelle anomalie cardiache sopra riportate e spesso abbinate alla coartazione aortica.

Esiste la possibilità di diagnosi prenatale?

Attualmente, purtroppo, non esiste alcun test diagnostico per l'identificazione prenatale (cioè prima della nascita) della coartazione aortica.

Diagnosi dei casi asintomatici

Nei casi asintomatici, la diagnosi di coartazione aortica avviene spesso per puro caso, in occasione di controlli cardiaci effettuati per tutt'altre ragioni.