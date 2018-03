Curiosità

In bambini e adulti, la cerebellite differisce non tanto per i sintomi (questi tendono a coincidere nelle due categorie di pazienti), quanto piuttosto per le cause scatenanti. Nei più giovani, infatti, i fattori causali più comuni sono le infezioni, mentre negli adulti sono circostanze come, per esempio, l'esposizione al mercurio o al piombo e gli episodi di ictus a livello del cervelletto.