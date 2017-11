Il ciclo mestruale è l'intervallo di tempo che va dal 1° giorno di una mestruazione al giorno precedente l'inizio del flusso successivo. Durante questo periodo, ha luogo una sequenza di eventi fisiologici, il cui scopo consiste nella maturazione della cellula uovo ( gamete femminile ) e la preparazione di un “ambiente” adatto al suo eventuale impianto. In altre parole, i processi del ciclo mestruale preparano il terreno per un'eventuale gravidanza, nel caso in cui si verificasse la fecondazione dell'ovocita da parte di uno spermatozoo di origine maschile.

Nel corso del periodo che intercorre tra una mestruazione e quella successiva, infatti, il sistema riproduttivo della donna va incontro a varie modificazioni strutturali e funzionali, che ricorrono ogni mese . Tali cambiamenti si verificano dalla pubertà alla menopausa e sono direttamente correlati alla riproduzione e alla fertilità . Per questi motivi, annotare mensilmente l'inizio del flusso mestruale sul calendario o sull'agenda è una buona abitudine da adottare per avere un'idea più precisa sulla durata e sulla regolarità del proprio ciclo e riconoscerne le alterazioni. Questo strumento è utile, inoltre, per identificare chiaramente i giorni più fertili , qualora si desiderasse intraprendere o posticipare una gravidanza .

Il calendario mestruale permette di conoscere la durata e la regolarità del ciclo e contribuisce ad identificarne le variazioni rispetto alla norma. Annotare i dati relativi alla frequenza delle mestruazioni nell'agenda dovrebbe essere una buona abitudine per ogni donna, sin dal verificarsi del menarca , ossia dalla comparsa del primo flusso . Quest'evento segna l'inizio della pubertà e coincide con l'ingresso nell'età fertile. Il calendario mestruale può fornire delle utili indicazioni circa la salute della donna : aiuta a gestire i vari aspetti della sindrome premestruale , contribuisce a individuare i giorni fertili quando si desidera avere o evitare una gravidanza ecc. Per questo, è bene mostrare al ginecologo il proprio calendario mestruale, specie in presenza di qualche anomalia significativa.

Il ciclo mestruale è un indicatore della salute di una donna . Per questo motivo, è utile capire come funziona e tenerlo sotto controllo, mese per mese, con strumenti, quali il calendario, per riconoscerne le irregolarità. Sapere come calcolarne l'andamento, è un modo per conoscere meglio il proprio corpo e prendere coscienza degli eventi periodici che si susseguono nel ciclo riproduttivo. Il calendario mestruale consente di prevedere in quale giorno è attesa la comparsa delle mestruazioni , per prepararsi e non farsi cogliere di sorpresa. L'annotazione mensile dell'inizio e della fine del flusso aiuta a comprendere se l'organismo reagisce allo stress o ad altri particolari fattori (es. cambiamenti climatici stagionali, ridotta qualità del sonno ecc.), che possono influenzare il ciclo mestruale, aumentando o diminuendo la durata del sanguinamento . La raccolta di questi dati può aiutare, inoltre, le donne a:

Come funziona

Come calcolare l'inizio delle mestruazioni

Per calcolare la durata del ciclo con il calendario mestruale, si deve considerare il periodo che va dal primo giorno in cui compare il flusso (1° giorno del ciclo) fino al giorno che precede l'inizio della mestruazione successiva.

Nel caso di un ciclo regolare di 28 giorni, l'ovulazione (cioè il momento in cui l'ovaia rilascia la cellula uovo) avverrà 14 giorni prima dell'inizio del successivo sanguinamento.

Giorni fertili: quali sono?

In ogni ciclo mestruale, il momento più favorevole al concepimento coincide con l'ovulazione e con i giorni in prossimità di tale evento.

Se la donna ha cicli regolari, questo processo si verifica indicativamente ogni 28 giorni. Dopo l'inizio delle mestruazioni, un ovocita (di regola, uno per ogni ciclo mestruale) impiega mediamente 14 giorni per maturare e, sotto lo stimolo ormonale, fuoriuscire dal follicolo che la contiene per entrare nella tuba. Da qui, la cellula uovo inizia il suo viaggio verso l'utero dove si annida se, nel suo percorso, viene fecondata da uno spermatozoo.

Indicativamente, il periodo in cui è possibile che l'uovo venga fecondato inizia 4-5 giorni prima dell'ovulazione e termina 1-2 giorni dopo. Ciò è possibile in considerazione del fatto che la cellula uovo matura quando viene espulsa dall'ovaio riesce a sopravvivere circa 24 ore, mentre gli spermatozoi possono rimanere vitali nell'apparato genitale femminile fino a 72-96 ore dal rapporto.

Vantaggi

Ricapitolando, il calendario mestruale è utile per i seguenti motivi:

Permette di prevedere in quale giorno è attesa la comparsa delle mestruazioni;

Consente di avere un'idea più precisa sulla durata e sulla regolarità del proprio ciclo mestruale, contribuendo a riconoscerne le alterazioni significative (da riferire al ginecologo);

Aiuta a gestire i vari aspetti della sindrome premestruale;

Identifica i giorni fertili, qualora si desiderasse intraprendere o posticipare una gravidanza.

A cosa prestare attenzione

Le ragioni per cui può verificarsi un ritardo delle mestruazioni sono varie e possono comprendere:

Le variazioni maggiori della lunghezza del ciclo si verificano nei primi anni successivi al menarca e nella premenopausa. In caso di alterazione o interruzione del ciclo mestruale (in precedenza regolare), per evitare di confondere una di queste cause, è bene consultare un medico.