Dal midollo spinale presente nel canale spinale della colonna vertebrale originano i cosiddetti nervi spinali . In condizioni di normalità, questi nervi, nel fuoriuscire dal midollo spinale, transitano nelle immediate vicinanze dei dischi intervertebrali, senza però entrarvi a contatto. L'estrema vicinanza tra i dischi intervertebrali e i nervi spinali, però, fa sì che, quando i primi subiscono una certa deformazione, esercitino una compressione sui secondi, dando vita a quell'insieme di sintomi caratteristici conosciuto in ambito medico come sindrome da compressione nervosa . In un simile scenario, il bulging discale veste i panni di deformazione capace di causare una sindrome da compressione nervosa, nel momento in cui è tale da entrare in contatto con i nervi spinali più vicini.

Bulging discale lombare: i sintomi

Quando un bulging discale lombare causa dolore, formicolio, debolezza muscolare ecc. sul gluteo , posteriormente a coscia, ginocchio e gambe, e sul piede , molto probabilmente la deformazione presente ha indotto la compressione del nervo sciatico . In ambito medico, la compressione del nervo sciatico è conosciuta in molti modi diversi, tra cui: sciatica , sciatalgia e infiammazione del nervo sciatico .

Bulging discale asintomatico: quali sono i motivi

Il bulging discale può essere anche una condizione asintomatica.

Tale evenienza si verifica quando la deformazione del disco intervertebrale protagonista della condizione non entra in contatto con i nervi spinali più vicini.

Secondo alcuni studi statistici, il numero di casi di bulging discale non è trascurabile.

L'assenza di sintomi da parte di un bulging discale non vuol dire che quest'ultimo non provocherà mai alcun disturbo in futuro; un'eventuale peggioramento della deformazione discale, infatti, potrebbe rappresentare l'innesco per la comparsa di dolore, formicolio ecc.

Complicazioni

Se grave o se la causa che lo scatena non riceve le giuste cure terapeutiche, un bulging discale può sfociare in ernia del disco.

Un'ernia del disco causa gli stessi sintomi del bulging discale, ma più severi e debilitanti; inoltre, nei casi più avanzati, potrebbe dare luogo a gravi problematiche come per esempio: assenza di sensibilità a livello degli arti superiori, zoppia, mancanza di sensibilità agli arti inferiori, perdita di controllo dello sfintere vescicale o anale, grave debolezza muscolare a livello delle braccia ecc.

Quando rivolgersi al medico?

Una sintomatologia come quella riscontrata in presenza di bulging discale merita un'immediata valutazione medica, quando: