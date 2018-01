Diversi altri sintomi nonché alcuni segni possono accompagnare la sensazione di bruciore alle gambe. Questi sintomi e questi segni variano a seconda della condizione scatenante; ciò vuol dire, per esempio, che un bruciore alle gambe dovuto al diabete sarà associato a disturbi diversi da quelli che fanno da accompagnamento al bruciore alle gambe dovuto a una bruciatura.

Entrando maggiormente nei dettagli, tra i sintomi e segni che più comunemente si abbinano alla presenza di un bruciore alle gambe, figurano:

Perdita di sangue . Tale segno ha luogo quando le gambe hanno subìto un trauma fisico, come per esempio un graffio, un taglio, una bruciatura ecc.

. Tale segno ha luogo quando le gambe hanno subìto un trauma fisico, come per esempio un graffio, un taglio, una bruciatura ecc. Vesciche . In genere, questi segni arricchiscono il quadro sintomatologico del bruciore alle gambe dovuto a un'eccessiva esposizione solare.

. In genere, questi segni arricchiscono il quadro sintomatologico del bruciore alle gambe dovuto a un'eccessiva esposizione solare. Senso d'intorpidimento lungo gli arti inferiori . Questo è un sintomo tipico delle condizioni che causano una neuropatia periferica agli arti inferiori (es: neuropatia alcolica, neuropatia diabetica ecc.).

. Questo è un sintomo tipico delle condizioni che causano una neuropatia periferica agli arti inferiori (es: neuropatia alcolica, neuropatia diabetica ecc.). Dolore . Esistono due tipologie di dolore connesse al bruciore alle gambe: il dolore nocicettivo e il dolore neuropatico.

Il dolore nocicettivo è la classica sensazione dolorosa, che un individuo prova a seguito di un taglio, una ferita, una bruciatura ecc. (cause fisiche di bruciore alle gambe); il dolore neuropatico, invece, è la sensazione dolorosa di tipo cronico, che s'instaura a seguito di un danno o un malfunzionamento dei nervi periferici o delle strutture del sistema nervoso centrale (neuropatie diabetica, alcolica ecc.).

. Caratterizzano il bruciore alle gambe dovuto a: bruciature solari, freddo o infortuni agli arti inferiori. Formicolio. È un sintomo che accompagna classicamente il bruciore alle gambe dovuto a una neuropatia.

Altri sintomi associati al bruciore alle gambe

Anche se meno raramente dei disturbi precedenti, al bruciore alle gambe possono associarsi anche i seguenti sintomi e segni:

Difficoltà a camminare;

Debolezza muscolare;

Problemi di coordinazione;

Dolore articolare ( artralgia ) alle caviglie e ai piedi;

) alle caviglie e ai piedi; Alterata sensibilità della cute;

Ulcere ai piedi (sono tipiche di una malattia come il diabete e della neuropatia diabetica che ne può derivare).

Quando il bruciore alle gambe è dovuto a condizioni come l'ictus o il TIA – cioè a emergenze mediche – il paziente può manifestare disturbi molto particolari come: letargia, difficoltà a parlare, senso di svenimento, alterazioni dello stato di coscienza, mancanza di attenzione, problemi di vista, forte mal di testa, confusione, delirio e allucinazioni.

Quando rivolgersi al medico?

Il bruciore alle gambe è un sintomo che deve preoccupare e indurre il diretto interessato a consultare un medico, quando è prolungato nel tempo e/o associato a sintomi o condizioni di una certa rilevanza clinica.

Per capire, un banale bruciore alle gambe, che colpisce un individuo sano dopo un intenso esercizio fisico, è sicuramente meno preoccupante di un bruciore alle gambe combinato a formicolio e senso d'intorpidimento agli arti inferiori, che interessa un soggetto malato di diabete o un alcolista.

Complicazioni

Eventuali complicanze che possono colpire il soggetto con un bruciore alle gambe dipendono non da quest'ultimo (il bruciore alle gambe è, come già detto, solo un sintomo), ma dall'evento/condizione scatenante.

Tra le cause di bruciore alle gambe, ci sono sia eventi/condizioni che possono sfociare in gravi complicazioni sia eventi/condizioni per i quali non esiste alcuna seria conseguenza alla loro presenza.