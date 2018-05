È consuetudine che il trattamento della bronchite acuta preveda una terapia volta alla cura delle cause/fattori favorenti la condizione (terapia causale) e una terapia finalizzata ad alleviare la sintomatologia e prevenirne il peggioramento (terapia sintomatica).

Terapia causale

La terapia causale varia in base a ciò che il medico ha individuato come fattore scatenante la bronchite acuta; questo vuol dire, per esempio, che una bronchite acuta di origine virale necessiterà di una terapia causale diversa da una bronchite acuta di origine batterica.

Di seguito, l'articolo riporta una schema di facile consultazione, che descrive come curare nelle cause le diverse tipologie di bronchite acuta.

Bronchite acuta a origine virale : la terapia causale per questa condizione si fonda sul rispetto di un periodo di riposo lungo generalmente una settimana e sull'apporto costante di liquidi (al fine di evitare la disidratazione derivante dalla presenza della febbre).

Non sono quindi necessarie particolari terapie farmacologiche.

Il ricorso agli antibiotici è fondamentale per eliminare dall'organismo i batteri che hanno instaurato lo stato infiammatorio a carico dei bronchi.

: la terapia causale per questa situazione consiste nell'evitare l'esposizione al fattore scatenante; in termini pratici, questo significa, per esempio, smettere di fumare, se la causa è il fumo di tabacco. Bronchite acuta associata a una malattia polmonare cronica o ad altre condizioni : per una tale circostanza, la cura delle cause consiste nel controllo della malattia polmonare cronica sottostante (es: il trattamento dell'asma, se la causa è quest'ultima) o di qualsiasi altra condizione responsabile dell'infiammazione a carico dei bronchi (es: il trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo, se il fattore scatenante è la risalita verso esofago e vie aeree del contenuto gastrico acido).

Terapia sintomatica

La terapia sintomatica è fondamentale per ridurre le sofferenze del paziente, nel periodo in cui quest'ultimo si sta sottoponendo alla terapia causale.

Per placare i sintomi della bronchite acuta, può risultare utile: