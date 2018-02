Brachidattilia isolata o non-sindromica

La brachidattilia isolata (o non-sindromica) rappresenta la forma più diffusa di brachidattilia; i termini "isolata" e "non-sindromica" specificano che non è associata a malattie o che non è il segno di un particolare stato morboso.

La brachidattilia isolata possiede, come già affermato, una natura ereditaria; questo significa che è una condizione trasmessa per via genitoriale (cioè dai genitori).

In base alle ultime indagini genetiche relative alla trasmissione per via genitoriale della brachidattilia, pare che quest'ultima abbia tutti i tratti delle condizioni a ereditarietà autosomica dominante.

Salvo rare circostanze, la brachidattilia isolata è poco rilevante dal punto di vista clinico, in quanto non rappresenta un ostacolo all'uso delle mani o dei piedi.

La brachidattilia isolata può considerarsi una sorta di condizione familiare, in quanto è una malformazione che ricorre all'interno dei membri di una stessa famiglia.