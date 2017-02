Blocco Renale

Generalità Il blocco renale, molto conosciuto anche come insufficienza renale acuta, è una grave condizione medica, che si contraddistingue per un declino improvviso delle capacità funzionali dei reni.

Le cause di blocco renale sono numerose e comprendono circostanze come, per esempio, l'infarto del miocardio, la glomerulonefrite o il tumore alla vescica.

Il quadro sintomatologico è assai ampio ed è specchio delle incapacità funzionali dei reni.

Se il trattamento del blocco renale è immediato e adeguato alle cause, ci sono buone speranze di ripristinare la funzione renale. Breve ripasso dei reni L'apparato urinario o apparato escretore è l'insieme di organi e strutture anatomiche deputate all'eliminazione delle urine.

I principali organi dell'apparato urinario sono i reni.

In numero di due, i reni risiedono nella cavità addominale, ai lati delle ultime vertebre toraciche e delle prime vertebre lombari; sono simmetrici e possiedono una forma che ricorda molto quella di un fagiolo.

Le più importanti funzioni dei reni sono: Filtrare le sostanze di rifiuto, le sostanze dannose e le sostanze estranee, presenti nel sangue, e convertirle in urina.

Regolare gli equilibri idro-salini del sangue.

del sangue. Regolare gli equilibri acido-base del sangue.

del sangue. Produrre la glicoproteina eritropoietina. L'anatomia dei reni è alquanto complessa: l'immagine sottostante riporta i principali elementi anatomici di un generico rene umano.

Cos'è il blocco renale? Il blocco renale è l'insufficienza renale acuta, ossia quella grave condizione medica, che ha per oggetto i reni e consiste nel declino rapido e improvviso della funzionalità renale.

In altre parole, i termini blocco renale e insufficienza renale acuta fanno riferimento alla medesima circostanza, che vede i reni aver perso le proprie capacità funzionali in maniera repentina e imprevista.

Se trattata con tempestività e in maniera adeguata, il blocco renale ha effetti reversibili. La sua presenza, quindi, non esclude un recupero della funzionalità renale. INSUFFICIENZA RENALE: DEFINIZIONE MEDICA Con insufficienza renale, i medici intendono un'incapacità generica, da parte dei reni, di adempiere correttamente alle proprie funzioni. UN ALTRO TIPO DI INSUFFICIENZA RENALE: LA FORMA CRONICA La condizione di insufficienza renale può delinearsi anche in modo graduale, per effetto di un meccanismo a lenta evoluzione.

Quando la perdita della funzionalità renale avviene con le suddette modalità (lenta e graduale evoluzione), i medici parlano di insufficienza renale cronica.

Diversamente dal blocco renale, l'insufficienza renale cronica è uno stato patologico, i cui effetti sono irreversibili e per il quale i trattamenti servono soltanto a rallentarne l'inesorabile peggioramento. CHE COSA SUCCEDE QUANDO I RENI FUNZIONANO MALE? Quando i reni perdono le loro capacità e funzionano male, saltano diversi meccanismi, tra cui: Il meccanismo di smaltimento delle sostanze di rifiuto presenti a livello sanguigno. Ciò comporta il progressivo accumulo di tali sostanze e la conseguente intossicazione del sangue.

Due importanti parametri che descrivono la quantità di sostanze di rifiuto in accumulo nel sangue sono l' azotemia e la creatininemia .

L'azotemia è la concentrazione di azoto non proteico (o urea) nel sangue; l'azoto non proteico è un prodotto di scarto del metabolismo delle proteine.

La creatininemia, invece, è la concentrazione di creatinina nel sangue; la creatinina è un prodotto di rifiuto derivante dal metabolismo della creatina dei muscoli.

Un' azotemia elevata e, allo stesso modo, una creatininemia elevata sono indici di un malfunzionamento dei reni.

Due importanti parametri che descrivono la quantità di sostanze di rifiuto in accumulo nel sangue sono l' e la . L'azotemia è la concentrazione di azoto non proteico (o urea) nel sangue; l'azoto non proteico è un prodotto di scarto del metabolismo delle proteine. La creatininemia, invece, è la concentrazione di creatinina nel sangue; la creatinina è un prodotto di rifiuto derivante dal metabolismo della creatina dei muscoli. Un' e, allo stesso modo, una sono indici di un malfunzionamento dei reni. Il meccanismo di regolazione degli equilibri idro-salini del sangue. Ciò ha per effetto l'accumulo di fluidi (edema) in varie parti del corpo, per esempio nelle gambe o nelle caviglie.

Il meccanismo di regolazione degli equilibri acido-base del sangue. Da ciò deriva un'alterazione dei livelli ematici di alcuni elettroliti ,quali il fosforo o il potassio.

Il meccanismo di produzione dell'eritropoietina.

Diagnosi Per una diagnosi corretta di blocco renale e delle suoi fattori scatenanti, sono fondamentali: l'esame obiettivo, l'anamnesi, le analisi del sangue, le analisi delle urine e alcuni esami di diagnostica per immagini.

In tutte quelle circostanze in cui permangono dei dubbi sulle cause scatenanti, risulta indispensabile il ricorso a una biopsia renale. ESAME OBIETTIVO E ANAMNESI L'esame obiettivo e l'anamnesi sono due valutazioni diagnostiche che forniscono utili informazioni in merito ai sintomi e ai segni manifestati dal paziente.

Inoltre, permettono al medico di capire lo stato di salute della persona sotto esame e dedurre le più probabili cause della sintomatologia in atto. ANALISI DEL SANGUE Le analisi del sangue permettono di misurare le concentrazioni sanguigne di urea – cioè l'azotemia – e di creatinina – ossia la creatininemia.

Azotemia e creatininemia sono due parametri che consentono una valutazione significativa della funzionalità renale di un individuo. ANALISI DELLE URINE Le analisi delle urine forniscono informazioni sulle cause e le caratteristiche dell'insufficienza renale presente in un individuo. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Tra i possibili esami di diagnostica per immagini utili ai fini di una diagnosi corretta di blocco renale, meritano una segnalazione: l'ecografia – che permette una valutazione dell'anatomia e delle dimensioni dei reni – e la TAC addominale – che fornisce immagini tridimensionali dei reni ricche di particolari. BIOPSIA RENALE La biopsia renale è un esame diagnostico minimamente invasivo, che consiste nella raccolta di un campione di cellule di un rene (cellule renali) e nella sua successiva analisi in laboratorio.

L'esecuzione della biopsia renale prevede l'anestesia locale e l'utilizzo di un lungo ago per l'aspirazione del campione di cellule renali.

La biopsia renale è l'esame più sicuro per risalire ai fattori scatenanti.

Terapia Il trattamento del blocco renale prevede una terapia mirata alla cura delle cause (terapia causale), una terapia focalizzata al miglioramento del quadro sintomatologico e delle complicazioni (terapia sintomatica), la dialisi e l'adozione di uno stile di vita adeguato alle condizioni di salute in cui versa il paziente.

In genere, il blocco renale richiede il ricovero ospedaliero del paziente almeno fino alla ripresa di una funzionalità renale nella norma.

Breve nota importante: lo scopo dei trattamenti del blocco renale è eliminare la causa della suddetta condizione e ripristinare la normale funzionalità renale. BLOCCO RENALE: TERAPIA SINTOMATICA In genere, la terapia sintomatica che i medici adottano in presenza di blocco renale prevede: Il ricorso a farmaci contro la ritenzione idrica (soprattutto diuretici ).

). La somministrazione di farmaci che prevengono l'accumulo di potassio nel sangue ( sodio polistirene sulfonato e simili).

e simili). Il ricorso a infusioni di calcio, per ripristinare la normale concentrazione di calcio nel sangue. DIALISI Brevemente, la dialisi è un trattamento che riproduce artificialmente alcune funzioni del rene, ripulendo il sangue dall'eccesso di prodotti di rifiuto e acqua. Figura: dialisi. STILE DI VITA E RIMEDI CASALINGHI In genere, ogni paziente con blocco renale riceve, dal proprio medico curante, precise e accurate indicazioni su quale tipo di dieta adottare.

Per i malati di blocco renale, attenersi alla lettera alla dieta pianificata dal medico è un caposaldo fondamentale dell'iter terapeutico.

Tra i consigli alimentari più comuni, rientrano: Evitare i cibi troppo salati;

Preferire i cibi a basso contenuto di potassio;

Limitare l'ingestione di cibi ricche in proteine;

Limitare i cibi ad alto contenuto di fosforo.

Prognosi In caso di blocco renale, la prognosi dipende dalle cause scatenanti, dalla tempestività della diagnosi e dei trattamenti e, infine, dalle condizioni di salute generale del paziente.