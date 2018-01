Per capire appieno l'anatomia dell'ascella, è doveroso rivedere i seguenti concetti: parete toracica, ossa e muscoli della spalla, e porzione prossimale dell'omero.

L'ascella è di fatto una cavità , che risulta dalla particolare disposizione di: parete toracica , ossa e muscoli della spalla , e porzione prossimale dell' omero . Rappresentante una delle zone anatomiche più calde del corpo umano, l'ascella è sede di transito di numerosi vasi sanguigni e linfatici nonché di nervi molto importanti; inoltre, ospita tra i 20 e i 40 linfonodi (non percepibili al tatto in condizioni di normalità) e presenta un'alta concentrazione di follicoli piliferi e ghiandole sudoripare .

Data l'importanza che riveste l'articolazione gleno-omerale nella descrizione dell'ascella, vale la pena, una volta per tutte, chiarire in che cosa consiste: è l'elemento articolare che collega la cosiddetta testa dell'omero alla cosiddetta cavità glenoidea della scapola .

In anatomia, il bordo anteriore dell'ascella prende il nome di piega ascellare anteriore , mentre il bordo posteriore dell'ascella è detta piega ascellare posteriore . La piega ascellare anteriore è una regione arrotondata, formata principalmente dal margine inferiore del muscolo grande pettorale; la piega ascellare posteriore, invece, è una zona piatta, costituita per la maggior parte dai muscoli grande dorsale e grande rotondo.

La piega ascellare anteriore e la piega ascellare posteriore sono le due regioni dell'ascella che, in occasione di un notevole dimagrimento a partire da una condizione di obesità, denotano tale perdita di adipe mediante delle modificazioni del loro aspetto (in genere assumono un aspetto cadente).

Vasi sanguigni che transitano per l'ascella

Tra i vasi sanguigni arteriosi che transitano per l'ascella, figurano l'arteria ascellare e le sue branche (arteria toracica superiore, arteria toraco-acromiale, arteria toracica laterale, arteria sottoscapolare, arteria circonflessa anteriore dell'omero e arteria circonflessa posteriore dell'omero).

Per quanto concerne invece i vasi sanguigni venosi che passano per l'ascella, tra questi rientrano la vena ascellare e i suoi cosiddetti vasi tributari (vene brachiali, vena cefalica e vena basilica).

Nervi che transitano per l'ascella

A livello dell'ascella, risiedono la parte terminale del plesso brachiale e la porzione iniziale delle branche terminali del plesso brachiale; inoltre, transitano il nervo toracico lungo e i nervi intercostobrachiali.

Plesso brachiale : è la formazione reticolare dei nervi spinali cervicali C5, C6, C7 e C8, e del nervo spinale toracico T1, che provvede, tramite le sue innumerevoli branche sia sensitive che motorie, all'innervazione di spalla, parte del torace, braccio, avambraccio e mano;

: è la formazione reticolare dei nervi spinali cervicali C5, C6, C7 e C8, e del nervo spinale toracico T1, che provvede, tramite le sue innumerevoli branche sia sensitive che motorie, all'innervazione di spalla, parte del torace, braccio, avambraccio e mano; Branche terminali del plesso brachiali : sono le diramazioni più importanti del plesso brachiale; con principio proprio all'altezza dell'ascella, sono in tutto 5 e si chiamano: nervo ascellare, nervo muscolocutaneo, nervo radiale, nervo ulnare e nervo mediano;

: sono le diramazioni più importanti del plesso brachiale; con principio proprio all'altezza dell'ascella, sono in tutto 5 e si chiamano: nervo ascellare, nervo muscolocutaneo, nervo radiale, nervo ulnare e nervo mediano; Nervo toracico lungo : è una branca collaterale del plesso brachiale;

: è una branca collaterale del plesso brachiale; Nervi intercostobrachiali : sono diramazioni dei nervi intercostali e hanno funzione sensitiva.

I linfonodi dell'ascella, noti anche come linfonodi ascellari, sono suddivisibili in 6 gruppi: il gruppo anteriore (o gruppo pettorale), il gruppo posteriore (o gruppo sottoscapolare), il gruppo laterale, il gruppo centrale, il gruppo deltopettorale (o gruppo infraclavicolare) e il gruppo apicale.

I linfonodi dell'ascella drenano i vasi linfatici dei quadranti laterali della mammella omolaterale, i vasi linfatici superficiali della parete toracica, i vasi linfatici superficiali della parte di addome che sovrasta l'ombelico e, infine, i vasi linfatici dell'arto superiore omolaterale.