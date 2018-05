Purtroppo, al momento attuale, chi soffre di artrosi al ginocchio può contare soltanto su trattamenti sintomatici (cioè trattamenti finalizzati esclusivamente alla gestione dei sintomi ), in quanto, nonostante i loro numerosi sforzi, medici e patologi non hanno individuato una cura specifica (dove il termine "specifica" indica "capace di guarire").

Per poter guarire dall'artrosi al ginocchio (e così da tutte le altre forme di artrosi) bisognerebbe fermare il processo degenerativo a carico delle cartilagini di femore e tibia, e ripristinare lo spessore di tali cartilagini, come prima dell'insorgenza della malattia.

Obiettivi della Terapia Sintomatica per l'Artrosi al Ginocchio

Brevemente, gli scopi principali dei trattamenti sintomatici per l'artrosi al ginocchio sono:

Ridurre il dolore durante l'utilizzo delle ginocchia (quindi durante i movimenti di flessione della gamba o di estensione);

Ristabilire una parte della mobilità articolare che caratterizza, generalmente, le ginocchia sane.

Quale figura medica segue i malati di Artrosi al Ginocchio?

L'artrosi al ginocchio è materia per medici ortopedici, ossia i medici specializzati nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione delle patologie che possono colpire l'apparato muscolo-scheletrico.

Terapia Sintomatica per l'Artrosi al Ginocchio: in cosa consiste?

La terapia sintomatica per l'artrosi al ginocchio può essere conservativa (o non chirurgica) oppure chirurgica.

In genere, i medici danno precedenza ai trattamenti sintomatici di natura conservativa, riservandosi di ricorrere alla chirurgia soltanto se la pratica conservativa non ha fornito alcun risultato (o i risultati forniti sono insoddisfacenti e il paziente continua a manifestare intenso dolore, rigidità articolare, gonfiore ecc).

TERAPIA SINTOMATICA CONSERVATIVA

Tra i trattamenti sintomatici conservativi per l'artrosi al ginocchio, figurano: