L'artroscopia del ginocchio è una tecnica chirurgica minimamente invasiva, eseguita in anestesia, attraverso la quale sono possibili la diagnosi e la cura di patologie e infortuni all'articolazione del ginocchio.

Come ogni tipo di artroscopia, anche l'artroscopia del ginocchio prevede l'utilizzo di uno strumento particolare, chiamato artroscopio.

Cos'è l'artroscopio e a cosa serve nell'artroscopia del ginocchio?

L'artroscopio è lo strumento principale e più rappresentativo dell'artroscopia.

Paragonabile per lunghezza e larghezza a una cannuccia per bere, l'artroscopio presenta, a un'estremità, una rete di fibre ottiche con la doppia funzione di telecamera e sorgente luminosa, e, quasi all'altra estremità, un cavo per l'accensione della rete a fibre ottiche e per il collegamento della suddetta telecamera a un monitor.