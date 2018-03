Nota anche come arteriopatia obliterante periferica, l'arteriopatia periferica determina, complice il suddetto fenomeno di occlusione delle arterie, una riduzione dell'apporto di sangue ossigenato ai distretti anatomici interessati e una sofferenza di tali distretti per la mancanza di ossigeno e nutrienti.

Più frequente agli arti inferiori che in tutte le altre parti del corpo umano, l'arteriopatia periferica riconosce come causa principale il fenomeno dell'aterosclerosi.

Per la diagnosi di arteriopatia periferica, sono fondamentali: l'anamnesi, il racconto dei sintomi da parte del paziente, l'esame obiettivo, un esame del sangue, il calcolo dell'indice caviglia/braccio e un test come l'ecodoppler o l'angiografia.

L'arteriopatia periferica prevede una terapia sintomatica e una terapia causale.