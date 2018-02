Larga all'incirca 3 centimetri, l'arteria polmonare si suddivide, dopo un breve percorso di 5 centimetri, in due arterie più piccole: l'arteria polmonare destra, che è destinata a sfociare nel polmone destro, e l'arteria polmonare sinistra, che è preposta a imboccare il polmone sinistro.

L'arteria polmonare può essere protagonista di una gravissima condizione morbosa, fatale se non curata adeguatamente: l'ipertensione polmonare.

Breve ripasso anatomico e funzionale del cuore

Il cuore è un organo impari, cavo e in prevalenza di natura muscolare (miocardio), che trova posto all'interno della gabbia toracica, sul centro-sinistra.

Rappresentante l'organo più importante dell'apparato circolatorio, il cuore è suddivisibile in due metà, la metà destra e la metà sinistra; in ciascuna metà, sono riconoscibili due cavità distinte, chiamate atrio destro e ventricolo destro, per quanto concerne la metà cardiaca destra, e atrio sinistro e ventricolo sinistro, per quanto riguarda la metà cardiaca sinistra.

Grazie all'attività delle cavità appena citate, il cuore si occupa, dapprima, di ossigenare il sangue nei polmoni e, successivamente, di inviarlo ai vari organi e tessuti del corpo umano; nello specifico, all'atrio destro e al ventricolo destro spetta il compito di pompare il sangue nei polmoni, mentre all'atrio sinistro e al ventricolo sinistro spetta l'importante ruolo di distribuire il sangue agli organi e ai tessuti di tutto il corpo.

È importante segnalare che il flusso del sangue in entrata e in uscita dalla varie cavità cardiache è sotto il fine controllo di 4 valvole, chiamate valvole cardiache.