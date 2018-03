A partire dal margine inferiore del muscolo grande rotondo, quindi, l'arteria brachiale dà inizio a un decorso in direzione del gomito, che la porta ad affiancare l'omero (osso del braccio), dapprima, in posizione mediale e, successivamente, in posizione anteriore. In altre parole, tra punto d'origine e gomito, l'arteria brachiale costeggia l'omero, prima, sul lato interno e, poi, davanti alla superficie anteriore.

Rispetto agli altri elementi anatomici non ossei presenti nel tratto sopra considerato, l'arteria brachiale è in posizione mediale rispetto al muscolo bicipite brachiale; è anteriore rispetto al muscolo tricipite brachiale; affianca in posizione laterale la vena basilare per l'intero percorso; infine, affianca, prima in posizione mediale e poi in posizione laterale, il nervo mediano.