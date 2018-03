Lungo 5-6 centimetri e largo 30 millimetri, l'arco aortico forma una curva caratteristica, la cui convessità è rivolta verso l'alto e che pone l'aorta alla sinistra di trachea ed esofago.

L'arco aortico è importante dal punto di vista anatomico soprattutto perché da esso nascono le prime diramazioni dell'aorta; è, infatti, dall'arco aortico che derivano, nell'ordine, il tronco brachiocefalico, l'arteria carotide comune sinistra e l'arteria succlavia sinistra.

L'arco aortico può essere oggetto di diverse patologie, tra cui l'aterosclerosi, la coartazione dell'aorta, l'arco aortico doppio e l'arterite di Takayasu.

Breve ripasso dell'aorta

L'aorta è l'arteria più grande e importante del corpo umano.

Con origine nel cuore (per la precisione dal ventricolo sinistro del cuore), questo fondamentale vaso arterioso è fornito di numerose ramificazioni, attraverso le quali provvede a rifornire di sangue ossigenato ogni distretto del corpo umano, dalla testa agli arti inferiori, passando per gli arti superiori e il tronco.

Analizzandola dal principio, l'aorta è didatticamente suddivisibile in due grandi sezioni consecutive: l'aorta toracica, occupante la porzione anatomica del torace, e l'aorta addominale, situata nella porzione anatomica dell'addome.