L'aorta ascendente può essere vittima di fenomeni di dilatazione, di aneurismi o di calcificazioni.

Dilatazione dell'aorta ascendente

Con dilatazione dell'aorta ascendente, i medici intendono qualsiasi rigonfiamento localizzato del tratto di aorta in questione, tale per cui il diametro vasale misura più di 3,5 centimetri ma meno di 4,5 centimetri.

Di norma, la dilatazione dell'aorta ascendente non è associata ad alcuna sintomatologia, ma ciò non vuol dire che non sia pericolosa; laddove l'aorta ascendente è dilatata, infatti, le pareti vasali sono più delicate e facili alla rottura, e il flusso sanguigno più turbolento e incline a dar luogo a trombi o coaguli sanguigni anomali.

Attualmente, i medici non hanno ancora riconosciuto una causa precisa all'origine della dilatazione dell'aorta ascendente; tuttavia, concordano sul fatto che abbiano un'influenza fondamentale sul fenomeno in questione fattori come: