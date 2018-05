Successiva all'aorta toracica – che è quindi la prima grande sezione dell'aorta – l'aorta addominale percorre l'addome in direzione degli arti inferiori, iniziando il proprio decorso a livello del diaframma e terminando in corrispondenza della IV vertebra lombare, dove si biforca in arteria iliaca comune destra e arteria iliaca comune sinistra.

Durante il suo tragitto lungo l'addome, l'aorta addominale dà vita a numerose diramazioni (branche dell'aorta addominale), le quali servono a distribuire il sangue ossigenato nei vari tessuti e organi dell'addome e della pelvi.

In ambito patologico, l'aorta addominale è nota, soprattutto, per una condizione denominata aneurisma dell'aorta addominale.

Breve ripasso dell'Aorta

L'aorta è l'arteria più grande e importante del corpo umano.

Con origine nel cuore (per la precisione dal ventricolo sinistro del cuore), questo fondamentale vaso arterioso è fornito, fino da principio, di ramificazioni (o branche), attraverso le quali provvede a rifornire di sangue ossigenato ogni distretto del corpo umano, dalla testa agli arti inferiori, passando per gli arti superiori e il tronco.