Generalità

L'angina instabile è una grave forma di angina pectoris.

Diversamente dagli episodi di angina pectoris più lievi (angina stabile), questa forma provoca dolore al torace anche a riposo, che tende a peggiorare in maniera progressiva con il passare del tempo.

Come accade per qualsiasi altra forma di angina pectoris, a causare la forma instabile è la cosiddetta malattia coronarica (condizione medica in presenza della quale una o più arterie coronarie presentano alterazioni anatomiche e funzionali).

La diagnosi di angina pectoris prevede un iter di esami e test alquanto articolato, allo scopo di individuare con precisione la sede, a livello delle coronarie, in cui si localizza l'alterazione anatomica e funzionale.

La terapia dell'angina instabile varia in relazione a quanto è grave la malattia coronarica presente e in base alla sintomatologia.

Tra le possibili opzioni terapeutiche, rientrano sia trattamenti farmacologici che trattamenti chirurgici.

Breve ripasso del termine angina o angina pectoris

In medicina, i termini “angina” e “angina pectoris” indicano il dolore al torace frutto di un ridotto apporto di ossigeno al muscolo cardiaco (o miocardio), a seguito di una transitoria diminuzione del flusso di sangue attraverso le arterie coronarie.

In altre parole, “angina” e “angina pectoris” fanno riferimento al dolore toracico che coglie le persone vittime di fenomeni ischemici transitori a carico del miocardio.

Fenomeno episodico, l'angina è nota per essere la condizione che, per gravità, precede l'infarto del miocardio; nell'infarto del miocardio, infatti, la riduzione dell'apporto di sangue al miocardio, attraverso le coronarie, è permanente e comporta la morte per necrosi del suddetto muscolo cardiaco.