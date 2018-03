Aneurisma dell'Aorta - Aneurisma Aortico

Malgrado la mancanza di una sintomatologia correlata, la presenza di un aneurisma dell'aorta rappresenta una serie minaccia per la sopravvivenza del paziente, in quanto da una sua rottura scaturisce un'emorragia interna spesso fatale.

A favorire la formazione di un aneurisma dell'aorta possono essere svariati fattori, tra cui: l'invecchiamento, l'ipertensione, l'aterosclerosi, il fumo di sigaretta, le cause di aortite e le malattie genetiche del tessuto connettivo.

Per la diagnosi di aneurisma dell'aorta, l'esame obiettivo è utile, ma spesso insufficiente; ciò spiega perché servano test radiologici, come l'ecografia addominale, l'ecocardiogramma, la TAC del comparto toraco-addominale ecc.

Avente l'obiettivo di prevenire eventuali espansioni e complicanze (es: rottura o dissecazione aortica), la terapia di un aneurisma dell'aorta varia in relazione alla grandezza della dilatazione.

Breve ripasso dell'aorta

L'aorta è l'arteria più grande e importante del corpo umano.

Con origine nel cuore (per la precisione dal ventricolo sinistro del cuore), questo fondamentale vaso arterioso è fornito di numerose ramificazioni, attraverso le quali provvede a rifornire di sangue ossigenato ogni distretto del corpo umano, dalla testa agli arti inferiori, passando per gli arti superiori e il tronco.

Analizzandola dal principio, l'aorta è didatticamente suddivisibile in due grandi sezioni consecutive: l'aorta toracica, occupante la porzione anatomica del torace (fino al diaframma), e l'aorta addominale, situata nella porzione anatomica dell'addome (da sotto il diaframma in poi).