Morfologicamente simile a una mandorla, l'amigdala confina con il margine infero-mediale, superiormente, il tratto ottico, lateralmente, e l'ippocampo, posteriormente.

L'amigdala ricopre diverse funzioni: contribuisce al sistema limbico; gioca un ruolo chiave nella formazione e nella memorizzazione dei ricordi associati a eventi emotivi; è responsabile del cosiddetto condizionamento della paura; partecipa all'elaborazione di stati emozionali come la paura, la rabbia, la felicità, la tristezza, l'aggressività ecc.; favorisce il ricordo di ciò che ha procurato dolore; infine, è implicata nell'eccitazione e nei processi decisionali.

Breve ripasso anatomico del cervello propriamente detto

Il cervello propriamente detto, o telencefalo o più semplicemente cervello, è la componente più voluminosa e importante delle 4 che costituiscono l'encefalo (N.B: le altre 3 sono il cervelletto, il diencefalo e il tronco encefalico).

Contenuto all'interno della scatola cranica (o neurocranio), il cervello consta sostanzialmente di due grosse masse per lo più omologhe di tessuto nervoso, chiamate emisferi cerebrali, in mezzo alle quali scorre con direzione antero-posteriore (asse o piano sagittale) una profonda scanalatura separatoria, denominata solco interemisferico. Il tutto, quindi, si traduce nella presenza di un emisfero cerebrale alla destra del solco separatore (emisfero cerebrale destro) e di un emisfero cerebrale alla sinistra del solco separatore (emisfero cerebrale sinistro).

A concludere questo breve ripasso del cervello è un appunto sulla suddivisione del cervello in sostanza grigia e sostanza bianca.

La sostanza grigia corrisponde agli strati più superficiale degli emisferi cerebrali e costituisce, a tutti gli effetti, la lamina di cellule nervose che prende il nome di corteccia cerebrale e che forma i cosiddetti lobi del cervello; la sostanza bianca, invece, corrisponde agli strati più profondi degli emisferi cerebrali e rappresenta, di fatto, la base della sopraccitata corteccia cerebrale.