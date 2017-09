Amartomi

Generalità Gli amartomi sono un particolare tipo di lesione simil-tumorale.

Queste neoformazioni sono caratterizzate da una proliferazione aberrante di cellule e tessuti, che normalmente si trovano in quel determinato sito del corpo; tali elementi, però, crescono in modo disorganizzato.

Grosso amartoma parenchimale del polmone; il suo aspetto bianco giallastro è dovuto alla sua composizione adiposa e cartilaginea. Immagine da en.wikipedia.org

La natura degli amartomi è benigna (non cancerosa) e, nella maggior parte dei casi, non evolve in senso maligno. Queste lesioni si sviluppano allo stesso ritmo dei tessuti circostanti e rimangono localizzate nelle aree del corpo in cui insorgono.

Gli amartomi possono essere asintomatici o dare luogo a sintomi da compressione, deformità o problemi maggiori di salute. Se causano disturbi funzionali o sono antiestetiche, queste masse possono essere rimosse chirurgicamente.

Cos'è Gli amartomi sono formazioni iperplastiche focali, cioè derivano da un'anomala proliferazione di cellule e tessuti, confinata nella sede d'origine.

A differenza delle neoplasie benigne, queste lesioni presentano una completa somiglianza strutturale rispetto al tessuto di appartenenza (cioè sono formate da cellule e tessuti nativi dell'organo in cui sono localizzati). Ad esempio, un amartoma polmonare può contenere: tessuto cartilagineo, abbozzi di bronchi ed alveoli, isole di tessuto linfatico e vascolare o una prevalenza di uno di questi componenti.

Gli amartomi si possono formare in molte parti differenti del corpo, ma principalmente si osservano a livello di polmoni, fegato, vie biliari e sistema nervoso.

Di solito, gli amartomi sono asintomatici e passano inosservati, a meno che non vengano riscontrati nel corso di esami effettuati per altri motivi. In alcuni casi, però, queste lesioni sono voluminose e provocano sintomi da compressione.

Cause Alla base degli amartomi, si verifica una differenziazione aberrante, da cui risultano cellule o tessuti disorganizzati, ma specializzati e originari del determinato distretto d'insorgenza. Le ragioni di tali fenomeno non sono state ancora pienamente comprese.

Gli amartomi crescono come una massa disorganizzata, insieme e allo stesso ritmo del tessuto circostante e dell'organo da cui la lesione origina; a differenza dei tumori cancerosi, solo raramente essi invadono o comprimono significativamente le strutture circostanti.

Tradizionalmente, gli amartomi sono considerati il risultato di un difetto nel normale processo di sviluppo. Molte di queste lesioni, però, presentano delle aberrazioni cromosomiche clonali acquisite attraverso mutazioni somatiche (in modo simile a quanto avviene nelle neoplasie).

Amartoma vs Neoplasia benigna La linea di demarcazione tra amartoma e neoplasia benigna è sottile e non esiste un consenso unanime circa la loro distinzione, in quanto entrambe le lesioni possono essere clonali.

Gli emangiomi, i linfangiomi, i rabdomiomi cardiaci e gli adenomi epatici sono considerati amartomi da alcune fonti medico-scientifiche, mentre sono classificate tra le neoplasie da altre.

Sebbene gli amartomi abbiano un'istologia benigna, non sono innocui. Queste lesioni possono essere correlate, infatti, ad alcuni problemi clinici rari, ma pericolosi per la vita, come può accadere nella neurofibromatosi di tipo I e nella sclerosi tuberosa. Talvolta, poi, l'amartoma può evolvere in una neoplasia maligna.

La tendenza a sviluppare gli amartomi può essere osservata nel contesto di specifiche condizioni, tra cui: Polipi intestinali amartomatosi;

Sindrome di Peutz-Jeghers (poliposi amartomatosa, che coinvolge l'intero tubo digerente);

Amartoma ed amarto-condroma polmonare o bronchiale;

Neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) o malattia di von Recklinghausen;

Amartoma neuroepiteliale nella sclerosi tuberosa;

Amartomi ossei;

Amartomi dell'ipotalamo e del tubero cinereo (regione costituita da sostanza grigia che sporge tra il chiasma ottico e i corpi mammillari, alla quale è sospesa, per mezzo di un peduncolo, l'ipofisi). Amartomi vs coristomi Gli amartomi devono essere distinti dai coristomi. Queste due lesioni sono strettamente correlate (entrambe sono considerate aberrazioni del processo di sviluppo di un determinato organo), ma presentano una sostanziale differenza: Gli amartomi sono costituiti da elementi del tessuto trovati normalmente in quella sede;

I coristomi sono piccole masse di cellule e tessuti normali ma localizzate in una sede anatomica anomala (normalmente, cioè, non si trovano nel contesto di un determinato organo; ad esempio: tessuto pancreatico nel duodeno).

Diagnosi Un corretto inquadramento diagnostico è di fondamentale importanza per instaurare un trattamento tempestivo ed efficace.

Considerato che la diagnosi differenziale tra amartomi e neoplasia è clinicamente impossibile, le lesioni vengono spesso asportate chirurgicamente e sottoposte all'esame anatomo-patologico.

Qualora venga considerata la gestione chirurgica, sono necessarie ulteriori indagini, quali analisi di laboratorio, radiografie e altri studi di imaging.

Trattamento Il trattamento degli amartomi dipende dai segni e dai sintomi del paziente al momento della presentazione clinica.

Se necessario, queste formazioni possono essere rimosse chirurgicamente, con differenti approcci (radiochirurgia, termocoagulazione, microchirurgia resettiva ecc.). Una volta asportati, gli amartomi non tendono a recidivare. Indicazioni per l'intervento chirurgico La rimozione chirurgica di un amartoma può essere indicata: In caso di dubbio clinico o se occorre una biopsia per distinguere tra lesioni benigne e maligne;

Quando il paziente diventa sintomatico e la massa comprime le strutture circostanti o interferisce con le normali funzioni dell'organo o del tessuto in cui si trova.