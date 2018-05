Afasia di Broca - Afasia Espressiva

Tra le cause dell'afasia di Broca, figurano: l' ictus (causa principale), i traumi cerebrali, le demenze (es: morbo di Alzheimer ), i tumori al cervello e l' encefalite ( infiammazione dell'encefalo). Nelle persone colpite, l'afasia di Broca è responsabile di: agrammatismo, deficit grammaticale, produzione di discorsi non fluenti e stentati, difficoltà a formulare frasi complete, ad articolare suoni o parole e a ripetere quanto detto da altri, problemi con la scrittura e la lettura, e, infine, un senso di frustrazione correlato all'incapacità di esprimersi. Nonostante tutte queste conseguenze, però, l'afasia di Broca non intacca l'intelligenza del paziente. Per formulare la diagnosi di afasia di Broca, sono fondamentali: un colloquio medico-paziente, l' anamnesi , l'esame obiettivo e un esame radiologico , del tipo TAC o risonanza magnetica nucleare, al cervello. L'afasia di Broca è una condizione curabile con risultati più o meno soddisfacenti, mediante terapie che variano da paziente a paziente, a seconda della causa scatenante.

L' afasia di Broca , o afasia espressiva , è la perdita parziale della capacità di comporre il linguaggio parlato e scritto, in presenza di una normale (o quasi normale) capacità di comprensione dello stesso. In altre parole, l'afasia di Broca è un tipo di afasia in cui il paziente ha perso la capacità di parlare e di scrivere, ma non ha perso la capacità di comprendere ciò che sente e ciò che legge.

In medicina, la parola "ictus" indica l'interruzione del rifornimento sanguigno a un'area cerebrale, seguito dalla necrosi di quest'ultima per mancanza di ossigeno.

Le principali cause di afasia di Broca sono gli episodi di ictus localizzati a livello dell'area di Broca o nelle sue immediate vicinanze. Dopo l'ictus, le altre possibili cause di afasia di Broca degne di nota sono:

L'area di Broca localizza sulla superficie laterale del lobo frontale (superficie più esterna del suddetto lobo), per la precisione sulla cosiddetta circonvoluzione frontale inferiore . Attiva in uno solo dei due emisferi cerebrali (il sinistro, nella maggioranza delle persone), l'area di Broca costituisce, assieme all' area di Wernicke presente sul lobo temporale , il complesso nervoso la cui buona salute è fondamentale a mantenere intatta la capacità dell'essere umano di comporre e comprendere il linguaggio parlato e il linguaggio scritto.

Di per sé, l'afasia di Broca non pregiudica l'intelligenza del paziente. L'area di Broca, infatti, non è correlata alle capacità intellettive, ma controlla esclusivamente la capacità dell'essere umano di parlare e di scrivere.

La lesione dell'area di Wernicke (lobo temporale) è responsabile di una forma di afasia fluente , nota come afasia recettiva o afasia di Wernicke , in cui il paziente presenta un eloquio produttivo, ma ha grosse difficoltà di comprensione del linguaggio parlato e del linguaggio scritto.

È importante precisare che, se il danno cerebrale interessa altre aree funzionali in aggiunta all'area di Broca, il suddetto quadro sintomatologico si arricchisce di ulteriori disturbi. Per esempio, se la lesione al cervello comprende anche l'area di Wernicke, il paziente manifesterà anche difficoltà nella comprensione del linguaggio parlato e scritto, nel seguire le indicazioni ecc.

Terapia

Non esiste un trattamento standard per l'afasia di Broca. Questa condizione, infatti, può migliorare spontaneamente con il tempo, mediante una terapia del linguaggio (logopedia) o in entrambi i modi appena indicati, a seconda della causa scatenante e dello stato di salute generale del paziente.

In questo capitolo, l'articolo prenderà in considerazione il recupero dall'afasia di Broca nelle situazioni più comuni e discuterà dei comportamenti che i conviventi di un paziente con afasia di Broca dovrebbero adottare per essere di aiuto a quest'ultimo. Afasia di Broca dovuta a un ictus: il recupero Quando l'afasia di Broca è il risultato di un ictus, il paziente necessita del supporto di un logopedista, cioè un medico specializzato nella cura delle anomalie del linguaggio e dell'articolazione della parola.

Il trattamento logopedico per la circostanza in questione consiste in una serie di esercizi – come per esempio la ripetizione di frasi o parole – finalizzati a ripristinare una certa capacità di linguaggio. Inizialmente, la pratica di tali esercizi impegna diverse ore giornaliere, quindi richiede notevole applicazione e pazienza da parte del paziente.

Il recupero della capacità di linguaggio varia da paziente a paziente, a seconda di quanto grave è la lesione a carico dell'area di Broca: una lesione lievemente severa è recuperabile con buoni risultati; viceversa una lesione molto profonda lascia margini di miglioramento molto esigui.

Lo sapevi che… Ai pazienti con afasia di Broca, i logopedisti insegnano modi semplici per comunicare, come per esempio frasi molto brevi, ma dal chiaro significato, oppure disegnare qualcosa di esplicativo, in presenza di una richiesta particolarmente difficile da esprimere a parole.