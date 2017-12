Profilo aminoacidico degli alimenti

Abbreviazioni: Lis.= lisina; Trip.=Triptofano; Solf.= Aminoacidi solforati (cisteina e metionina); Treo.= Treonina; Ileu.= Isoleucina; Arom.= Aminoacidi aromatici (tirosina, fenilalanina)

PESCI: I dati sono la media di diversi tipi di pesce

formaggi: i dati sono la media di diversi tipi di formaggi

INDICE CHIMICO è dato dal rapporto tra la quantità di un dato aminoacido essenziale in un grammo della proteina in esame e la quantità dello stesso aminoacido in un grammo della proteina di riferimento biologica (dell'uovo). Più è alto questo indice e maggiore sarà la percentuale di aminoacidi essenziali.

AMINOACIDO LIMITANTE

Rappresenta quell'amminoacido essenziale che diviene limitante per la sintesi proteica perché contenuto in quantità ridotte rispetto agli altri aminoacidi. Nelle proteine di origine vegetale questo aminoacido non è in genere sufficiente a garantire il fabbisogno e dev'essere introdotto tramite l'abbinamento con altri cibi.