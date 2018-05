Il pepe di Sichuan – la cui spezia, come vedremo, può essere ricavata da più specie botaniche – viene chiamato con vari nomi. I sinonimi italiani più utilizzati sono fiore del pepe e pepe cinese; in inglese è noto come: Sichuan pepper, Sichuan peppercorn o Szechuan pepper. Nel resto d'Europa può essere indentificato come fagara.

"Pepe" è d'altro canto un termine improprio poiché, dal punto di vista botanico, quello di Sichuan è un arbusto della Famiglia Rutaceae e Genere Zanthoxylum – per conoscere meglio le specie leggi sotto il paragrafo sulla botanica. Il pepe propriamente detto – la pianta delle spezie pepe nero, pepe bianco e pepe verde – rientra invece nella Famiglia Piperaceae, Genere Piper e specie nigrum. Inoltre, mentre del pepe tradizionale si consumano interamente i frutti – al limite privati del pericarpo – del pepe di Sichuan vengono impiegati i gusci esterni tostati e macinati – il seme è scartato. Nota: Fiori e foglie sono spezie a sé stanti.

In cucina viene utilizzato come il pepe tradizionale rispetto al quale si distingue per un gradevole ma non troppo intenso sapore di limone, e per la caratteristica sensazione di "intorpidimento". Dalla droga si può ricavare un olio aromatico, anch'esso molto utilizzato in cucina.

Il pepe di Sichuan è anche usato nella medicina tradizionale cinese – soprattutto il pericarpo, ma in alcuni casi anche le foglie ed i fiori. Il timur – nome nepalese – è un rimedio per vari problemi di stomaco o digestione, miscelato a spicchi d'aglio e sale di montagna in acqua tiepida.