Proprietà dello zinco

Proprietà antibatterica e deodorante

L'ossido di zinco ha proprietà deodoranti e antibatteriche e per questo motivo viene aggiunto a materiali e tessuti come il cotone, la gomma, e a prodotti per l'igiene orale ed imballaggi alimentari. Lo zinco chelato viene utilizzato nei dentifrici e nei collutori come agente preventivo dall'alitosi.

L'azione antibatterica, migliore nel particolato, non è esclusiva dello ZnO ed è condivisa anche da altri materiali come l'argento. Questa maggior efficacia è indotta dall'aumentata area superficiale delle particelle fini rispetto a quelle grosse.

Nanoparticelle di zinco contro i batteri

Le nanoparticelle di ossido di zinco, che hanno una dimensione media tra 20 nm e 45 nm, possono migliorare l'attività antibatterica della ciprofloxacina – farmaco fluorochinolone – in particolare contro lo Staphylococcus aureus e l'Escherichia coli; nota: l'osservazione è stata fatta solo in vitro.

L'effetto di potenziamento di questo nanomateriale dipende soprattutto dalla concentrazione rispetto a tutti i ceppi dei test. Il meccanismo d'azione potrebbe essere di duplice valenza:

Innanzitutto, le nanoparticelle di ossido di zinco potrebbero interferire con la proteina NorA, che è sviluppata dai batteri per conferire maggior resistenza, e serve per mediare l'efflusso dei fluorochinoloni idrofili dalla cellula

Secondo, le nanoparticelle di ossido di zinco potrebbero interferire con la proteina Omf, responsabile della permeazione degli antibiotici chinolonici dentro la cellula.

Proprietà anti pruriginosa

L'ossido di zinco è ampiamente usato per trattare diverse patologie della pelle tra cui dermatiti, prurito da eczema, dermatite da pannolino e acne. Viene utilizzato in prodotti come: borotalco per bambini, creme protettive per il trattamento della dermatite da pannolino, creme a base di calamina contro il prurito – ossido di zinco (ZnO), in miscela con circa lo 0,5% di ossido di ferro (III) (Fe2O3) – shampoo antiforfora – piritione di zinco – e unguenti antisettici.

Ipotetica propreità preventiva dagli infortuni nel taping

È anche un ingrediente del "nastro di ossido di zinco" - zinc oxide tape - utilizzato dagli atleti come benda per prevenire i danni ai tessuti molli durante gli allenamenti.

Proprietà di filtro solare

L'ossido di zinco può essere usato in unguenti, creme e lozioni, è utile per proteggere la pelle dalle scottature e dai danni provocati dalla luce ultravioletta - vedi protezione solare.

È il più ampio filtro assorbitore di raggi UVA e UVB approvato come protezione solare dalla "Food and Drug Administration" (FDA) degli Stati Uniti ed è completamente fotostabile. Usato come ingrediente nelle protezioni solari, l'ossido di zinco blocca i raggi UVA (320-400 nm) e UVB (280-320 nm) della luce ultravioletta. Come il biossido di titanio, lo ZnO è considerato non irritante, non allergizzante e non comedogeno.

Nanoparticelle di zinco contro le scottature solari

Molti filtri solari utilizzano nanoparticelle di ossido di zinco e di biossido di titanio per evitare l'effetto "bianco" della crema.