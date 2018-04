Funzioni dello Zinco

Tra le molte funzioni e ruoli biolici dello zinco, l'abbiamo detto, c'è quella di costituzione degli enzimi.

Lo zinco (più precisamente lo ione Zn2+) è un acido di Lewis molto efficiente, proprietà che lo rende un agente catalitico utile per l'idrossilazione ed altre reazioni enzimatiche. Ha anche una geometria di coordinamento flessibile, che consente alle proteine che lo utilizzano di cambiare rapidamente conformazione per eseguire varie reazioni biologiche. Due esempi di enzimi contenenti zinco sono: anidrasi carbonica e carbossipeptidasi, necessari per i processi dell'anidride carbonica (CO2) regolazione e digestione delle proteine.

Zinco e anidrasi carbonica

Nel sangue dei vertebrati, l'enzima anidrasi carbonica converte la CO2 in bicarbonato e lo stesso enzima trasforma il bicarbonato in CO2 successivamente espirato attraverso i polmoni. Senza questo enzima, a pH di sangue normale, la conversione si verificherebbe circa un milione di volte più lentamente, oppure richiederebbe un pH di 10 o più. L'anidrasi β-carbonica non correlata è indispensabile alle piante per la formazione delle foglie, la sintesi dell'acido indolico acetico (auxina) e la fermentazione alcolica.

Zinco e carbossipeptidasi

L'enzima carbossipeptidasi scinde i legami peptidici durante la digestione delle proteine; più precisamente, facilita l'attacco nucleofilico sul gruppo CO del peptide, generando un nucleofilo altamente reattivo o attivando il carbonile per l'attacco

da polarizzazione. Inoltre stabilizza l'intermedio tetraedrico - o lo stato di transizione - che

si genera con l'attacco nucleofilo al carbonio carbonilico. Infine esso deve stabilizzare l'atomo di

azoto ammidico in modo da renderlo un appropriato gruppo uscente, una volta che il legame C-N è

stato rotto.