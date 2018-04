Funzioni del Selenio - Proprietà del Selenio

Il selenio è un oligominerale micronutriente dotato di molte proprietà e che svolge numerose funzioni, sia per l'organismo umano o animale, sia per quello vegetale e di vari batteri ; nel prossimo paragrafo le approfondiremo accuratamente.

È contenuto principalmente negli alimenti di origine animale, soprattutto pesci di mare – come anche lo iodio – e frattaglie, ma si trova in concentrazioni variabili anche in diversi cereali, legumi, semi oleosi, frutti ed ortaggi – a seconda della concentrazione nel terreno.

Per la sua importanza, molti suggeriscono di integrare la dieta con alimenti fortificati, alimenti dietetici o integratori alimentari; va tuttavia ricordato che il selenio può essere, a concentrazioni eccessive, potenzialmente tossico.

Nell'organismo umano, il selenio è presente in forma organica (selenocisteina o selenio-cisteina e selenometionina o selenio-metionina) e inorganica (seleniti e selenati). La maggior parte del selenio è concentrata nel fegato e nella ghiandola tiroide; contengono selenio gli enzimi che metabolizzano gli ormoni tiroidei e di tipo antiossidante.