Caratteristiche nutrizionali delle more di gelso

Come anticipato, le more di gelso appartengono al VII gruppo fondamentale degli alimenti. Si tratta di cibi dall'apporto calorico oggettivamente moderato (43 kcal / 100 g di prodotto), anche se nel contesto dei frutti carnosi si collocano in posizione media.

Le calorie delle more di gelso sono fornite principalmente dai glucidi semplici costituiti dal fruttosio; proteine ed acidi grassi sono di media entità. Ovviamente il colesterolo è assente ed al suo posto sono presenti piccole quantità di fitosteroli. Le fibre non sono abbondanti ma risultano certamente rilevanti nel bilancio nutrizionale complessivo. Tra le vitamine spicca il contenuto di acido ascorbico o vitamina C. In merito ai sali minerali invece, è sorprendentemente elevato quello di ferro; quest'ultimo è poco biodisponibile e non sostituisce quello eme degli alimenti di origine animale. Buono l'apporto di potassio. Le more di gelso nere hanno un ottimo contenuto di pigmenti antiossidanti detti antocianine (combattono lo stress ossidativo e migliorano l'equilibrio metabolico agendo positivamente sulla colesterolemia ecc). Nota: anche da altre parti della pianta, come la corteccia e le foglie, si possono estrarre principi attivi di grande pregio utilizzati perfino nell'industria degli integratori alimentari (ad es. l'antiossidante resveratrolo, lo stesso dell'uva nera e del vino rosso). I frutti acerbi, assunti in grandi quantità, sono leggermente tossici.

Le more di gelso si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari. Non hanno grosse controindicazioni nella dieta per il sovrappeso e contro le patologie del metabolismo.

E' pur ovvio che in caso di obesità, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia sia la porzione media che la frequenza di consumo dovranno essere moderate. Esiste una forma allergica alle more di gelso che si interseca (per cross attività) con la pianta erbacea Parietaria, oltre la quale non si conoscono altri tipi di ipersensibilità (è pertinente alla dieta della celiachia, dell'intolleranza al lattosio e a quella all'istamina). Non ha controindicazioni nemmeno per i regimi alimentari religiosi (kosher, musulmano, induista, buddhista ecc).

La porzione media di more di gelso è compresa tra 100-150 g (45-80 kcal).