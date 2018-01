Miele di castagno e salute

Il miele di castagno è un prodotto di origine animale estremamente calorico. Con le sue 300 kcal per 100 g di prodotto, derivanti quasi per intero dagli zuccheri semplici, non è un alimento da sottovalutare.

In virtù del suo potere edulcorante, molti preferiscono usare il miele rispetto allo zucchero granulare da tavola (saccarosio o fruttosio) per dolcificare ricette e bevande. Gusti a parte, questa scelta può rivelarsi "vantaggiosa" SOLO mantenendo la stessa porzione, poichè il miele contiene 33% di calorie in meno rispetto al saccarosio ed al fruttosio granulare. D'altro canto, avendo un potere dolcificante inferiore, quasi tutti ne aggiungono più del dovuto vanificando il significato della sostituzione.

Il miele di castagno ha un carico ed un indice glicemico di poco inferiori allo zucchero da tavola, ragion per cui non è consigliabile usarlo in abbondanza nella dieta contro il sovrappeso, il diabete mellito tipo 2 e l'ipertrigliceridemia. Nonostante quello fresco sia dotato anche di proprietà antibatteriche, è comunque da considerare come un alimento favorente la carie dentaria.

Per quanto riguarda i minerali, non ci sono valori degni di nota; qualcuno sostiene che sia apprezzabile il quantitativo di ferro, ma di certo non è paragonabile a quello delle più comuni fonti nutrizionali (carne, pesce, uova). Discreta la concentrazione di alcune vitamine del gruppo B e di vitamina C; è comunque doveroso rammentare che le molecole termolabili, come appunto l'acido ascorbico (vit C), subiscono negativamente l'influsso della pastorizzazione (indispensabile alla commercializzazione).

Il miele di castagno è anche ricco di fattori nutrizionali ad azione antibatterica e antinfiammatoria, come i polifenoli; questi, uniti al ben noto effetto emolliente dell'alimento, fanno del miele una buona soluzione per il trattamento delle faringiti.