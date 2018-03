Come accennato, l'ipertermia maligna è una sindrome farmaco-genetica. Ciò significa che la malattia si manifesta in individui geneticamente predisposti (ossia che presentano una ben definita mutazione genetica), ma solo in seguito al contatto con determinati tipi di farmaci anestetici e miorilassanti. Pertanto, le cause che portano alla comparsa d'ipertermia maligna sono sostanzialmente due:

Mutazioni genetiche;

Assunzione di farmaci impiegati nell'ambito dell'anestesia generale.

Tali cause sono strettamente connesse l'una all'altra, in mancanza di una delle due, l'ipertermia maligna non si dovrebbe manifestare se non in situazioni estremamente rare, come si vedrà nel corso di questo capitolo.

Mutazioni Genetiche che Causano l'Ipertermia Maligna

L'ipertermia maligna è principalmente provocata da una mutazione genetica localizzata nel cromosoma 19, a livello del gene che codifica per il recettore per la rianodina 1 (gene RYR1). Questo recettore è un particolare tipo di canale del calcio presente soprattutto sui muscoli scheletrici, il cui compito consiste nel rilasciare gli ioni calcio dai calciosomi situati nelle cellule muscolari in risposta a determinati segnali. Il rilascio di ioni calcio fa sì che vi sia un aumento dei livelli di questo ione all'interno delle fibre muscolari cui consegue un'inevitabile contrazione delle stesse.

Tuttavia, la mutazione genetica a carico del gene RYR1 non sembra essere l'unica responsabile di questa sindrome. Difatti, alcuni casi d'ipertermia maligna sono stati associati ad una mutazione a carico del gene CACNA1S, localizzato sul cromosoma 1 e codificante per una delle subunità formanti i canali del calcio di tipo L presenti sulla muscolatura scheletrica. A questo proposito, è interessante notare come tali canali siano in grado, in un certo senso, di interagire con il recettore per la rianodina 1. Difatti, in seguito alla loro apertura, si assiste all'attivazione del suddetto recettore, cui consegue la fuoriuscita del calcio dai calciosomi.

Nonostante ciò, la mutazione a carico del gene CACNA1S è stata identificata solamente in poche occasioni, mentre nella stragrande maggioranza dei casi, la mutazione che porta alla comparsa dell'ipertermia maligna è quella a carico del gene RYR1.

Pur tuttavia, è doveroso precisare che sono state identificate numerose varianti della suddetta mutazione che possono favorire la comparsa della sindrome e determinare, perciò, quella che si definisce come una suscettibilità all'ipertermia maligna.

Farmaci che Provocano Ipertermia Maligna

Come più volte ribadito, l'ipertermia maligna si manifesta dopo la somministrazione di alcuni tipi di farmaci impiegati nell'ambito dell'anestesia generale. Più precisamente, questa sindrome è scatenata dall'assunzione di:

Anestetici generali alogenati , quali alotano, sevoflurano, desflurano, isoflurano ed enflurano;

, quali alotano, sevoflurano, desflurano, isoflurano ed enflurano; Succinilcolina (un rilassante muscolare depolarizzante anche noto con il nome di sussametonio o suxametonio);

(un rilassante muscolare depolarizzante anche noto con il nome di sussametonio o suxametonio); Decametonio (un altro rilassante muscolare bloccante della giunzione neuromuscolare).

A causa delle mutazioni genetiche di cui sopra, in seguito all'assunzione di qualcuno dei suddetti farmaci, si assiste ad un aumento incontrollato dei livelli di calcio all'interno delle cellule dei muscoli scheletrici, con conseguente ipermetabolismo e comparsa della sintomatologia che caratterizza l'ipertermia maligna.