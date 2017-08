Pressione Sistolica o Pressione Massima

Generalità La pressione sistolica, o pressione massima, è il valore di pressione arteriosa nel momento in cui il cuore è in fase di contrazione, al fine di spingere il sangue in circolo; in altre parole, è la pressione sanguigna a ogni battito del cuore.

La pressione sistolica può subire dei cali o degli aumenti di carattere permanente, i quali segnalano la presenza di qualcosa che, nell'organismo umano, non funziona più come dovrebbe. Breve ripasso di cos'è la pressione arteriosa La pressione arteriosa è la forza che il sangue esercita contro le pareti dei vasi sanguigni, a seguito dell'azione di pompa svolta dal cuore.

Misurata in millimetri di mercurio (mmHg) e in stato di riposo, la pressione arteriosa è solitamente definita attraverso i valori di pressione sistolica e pressione diastolica.

Nell'essere umano, la pressione arteriosa dipende da fattori, quali: Forza di contrazione del cuore;

Gittata sistolica (ossia la quantità di sangue in uscita dal cuore a ogni contrazione ventricolare);

Frequenza cardiaca (cioè il numero di battiti cardiaci al minuto);

Resistenze periferiche (ossia le resistenze opposte alla circolazione del sangue dallo stato di costrizione dei piccoli vasi arteriosi);

Elasticità dell'aorta e delle grandi arterie (compliance vascolare);

Volemia (cioè il volume totale di sangue circolante nel corpo).