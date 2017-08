In un individuo in salute, la pressione sanguigna a riposo può avere valori di pressione sistolica compresi tra 90 e 120 mmHg e valori di pressione diastolica compresi tra 60 e 80 mmHg. Secondo la comunità medico-scientifica, la pressione arteriosa ottimale a riposo è pari o di poco inferiore a 120(p. sistolica)/80(p. diastolica) mmHg. Il calo permanente della pressione arteriosa al di sotto di 90/60 mmHg pone le basi per parlare di una condizione medica nota come ipotensione o pressione bassa .

La pressione arteriosa è la forza che il sangue esercita contro le pareti dei vasi sanguigni , a seguito dell'azione di pompa svolta dal cuore . Misurata in millimetri di mercurio ( mmHg ) e in stato di riposo, la pressione arteriosa è solitamente definita attraverso i valori di pressione sistolica e pressione diastolica :

La pressione minima bassa è la condizione in cui la pressione diastolica è costantemente inferiore al valore di 60 mmHg, ossia il livello pressorio per la “minima” che segna il confine tra lo stato di pressione normale e lo stato di ipotensione. In altre parole, con la terminologia “pressione minima bassa” i medici fanno riferimento a uno stato la cui peculiarità è una pressione diastolica a riposo inferiore a 60 mmHg. Di norma, la pressione minima bassa rientra in un contesto di ipotensione, quindi in uno stato in cui anche la pressione sistolica è costantemente inferiore alla norma (quindi a 90 mmHg).

Sintomi e complicanze

La presenza di una pressione minima bassa e dello stato ipotensivo di cui quest'ultima fa parte può essere asintomatica – cioè priva di sintomi – o sintomatica, cioè responsabile di un certo quadro sintomatologico.

In generale, la mancanza di sintomi a dispetto di una pressione minima bassa e di uno stato ipotensivo è tipica – come si è anticipato in parte – dei casi di ipotensione costituzionale, mentre la presenza di una certa sintomatologia è una peculiarità dei casi di ipotensione patologica, ipotensione da farmaci e ipotensione da gravidanza.

In cosa consistono i sintomi della pressione minima bassa?

Il tipico quadro sintomatologico di quando la pressione minima bassa fa parte di uno stato ipotensivo sintomatico comprende:

Complicanze

Quando la pressione minima bassa rientra in un contesto di ipotensione di grado severo (per esempio a seguito di una grave patologia), gli organi della persona interessata non ricevono più la quantità di sangue che permette loro di rimanere in salute e funzionare al meglio.

Se mancano gli appropriati trattamenti, questa inadeguata irrorazione sanguigna e la conseguente sofferenza a cui va incontro l'organismo possono far entrare il paziente in uno stato di shock.

Caratterizzato da pallore, polso debole e rapido, respirazione veloce e poco profonda, e sudorazione fredda, lo shock, in assenza di una terapia d'emergenza (quindi immediata), può avere conseguenze mortali.

ALTRE COMPLICANZE

Gli episodi di svenimento a cui è soggetto un individuo con pressione minima bassa sintomatica possono comportare infortuni e traumi da caduta. Non è affatto infrequente, infatti, che le persone vittime di svenimento da bassi livelli pressori subiscano fratture agli arti o traumi cerebrali.

Perché la pressione minima bassa è causa di sintomi?

Una pressione bassa nei valori massimi e nei valori minimi diviene sintomatica nel momento in cui gli effetti che essa produce sulla circolazione sanguigna sono responsabili di una sofferenza cerebrale.

Quindi, è in base al grado di sofferenza cerebrale che i sintomi possono essere più o meno severi. Infatti, una sofferenza cerebrale lieve provoca disturbi leggeri, quali per esempio capogiri nell'alzarsi velocemente da una posizione sdraiata; al contrario, una sofferenza cerebrale grave è causa di manifestazioni importanti, come per esempio la sincope (o svenimento).

A proposito della sincope, questo evento è un vero e proprio meccanismo di difesa che l'organismo attua allo scopo di proteggersi dagli effetti negativi di un eccessivo calo della pressione arteriosa. Difatti, la posizione sdraiata che consegue lo svenimento fa sì che il sangue incontri meno difficoltà nel suo percorso e raggiunga con più facilità cuore e cervello.