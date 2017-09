Nucleotidi come Integratori

Generalità

I nucleotidi - classicamente noti come gli elementi costitutivi del DNA (acido desossiribonucleico) e dell'RNA (acido ribonucleico) - rappresentano gli elementi fondamentali del genoma.

Al di dà del nobile ruolo biologico di custodi dell'informazione genica, i nucleotidi sono stati impiegati negli ultimi anni come integratori e supplementi nutrizionali.

Per molto tempo tralasciati, in quanto sintetizzati de novo dall'organismo umano, gli acidi nucleici sono balzati agli onori della cronaca negli ultimi anni, grazie al prezioso ruolo immunostimolante.

Condizioni particolari, tali da richiedere un aumentato fabbisogno di nucleotidi, hanno infatti beneficiato della supplementazione con questi nutrienti, sottolineandone l'importanza biologica.

In un contesto particolarmente attivo, i nucleotidi si stanno guadagnando un posto di assoluto rilievo sia per le proprietà nutraceutiche che immunostimolanti e plastico-ricostruttive.