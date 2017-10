Ciclodestrine

Cosa sono Le ciclodestrine sono una famiglia di oligosaccaridi ciclici, costituiti da più unità di glucopiranosio unite tra loro attraverso legami alfa 1-4 glicosidici.

Ottenute attraverso l'idrolisi controllata dell'amido di mais - mediata da enzimi quali le ciclodestrina glicosil-transferasi - le ciclodestrine presentano una classica struttura ciclica, responsabile delle loro proprietà biologiche.

A seconda del numero di unità glicopiranosiliche, si possono distinguere: Alfa-ciclodestrine: costituite da 6 unità carboniose;

Beta-ciclodestrine: costituite da 7 unità carboniose;

Gamma-ciclodestrine: costituite da 8 unità carboniose. Tutte e tre caratterizzate da un peso molecolare di oltre 150 KDa, che ne sottolinea quindi la particolare complessità strutturale.

Indicazioni Perché si usano le ciclodestrine? A cosa servono? In virtù dell'enorme duttilità, le ciclodestrine vengono impiegate in vari ambiti della salute umana.

Più precisamente le ciclodestrine possono essere utilizzate come strumento chimico per veicolare principi attivi all'interno dell'organismo umano.

Infatti, la peculiare struttura ad anello consente di ricreare un core idrofobico, utile per veicolare principi attivi lipofili, e un ambiente esterno estremamente idrofilo, fondamentale per migliorare solubilità, assorbimento e biodisponibilità dei principi attivi.

Tuttavia le ciclodestrine sono state impiegate con successo anche in ambito clinico e sportivo.

La graduale sostituzione degli zuccheri semplici con ciclodestrine sembrerebbe ad esempio migliorare la colesterolemia di soggetti dislipidemici.

In ambito sportivo, invece, le ciclodestrine costituirebbero una fonte di carboidrati preziosissima per l'atleta, nelle fasi pre e post-allenamento.

La particolare struttura chimica e la “complessità” molecolare si tradurrebbero: In un ottima idro-solubilità:

In una bassa osmolarità, preziosa per ridurre gli effetti collaterali gastro-enterici - quali dolore epigastrico, gonfiore e diarrea - spesso causati dagli integratori di carboidrati;

In una migliore resistenza ai fenomeni ossidativi;

In un ottima tollerabilità gastro-enterica mediata anche dalla rapidità di svuotamento gastrico.

Dosi e Modo d'uso Come usare le ciclodestrine Non è possibile definire a priori una quantità standard di ciclodestrine da utilizzare in ambito supplementativo.

La quota, infatti, dovrebbe essere definita dal medico o dal nutrizionista in base alle specifiche esigenze dell'atleta.

In via del tutto generale, si raccomandano 25 g di ciclodestrine in 200 ml di acqua.

E' importante prestare attenzione alla corretta diluizione, così da evitare spiacevoli effetti collaterali.

Effetti Collaterali Proprio in virtù delle ottime caratteristiche fisico-chimiche, le ciclodestrine sono generalmente ben tollerate.

Tuttavia, l'uso inadeguato potrebbe determinare l'insorgenza di dolori addominali crampiformi, diarrea, nausea e vomito.

Trattandosi essenzialmente di zuccheri, l'abuso cronico di ciclodestrine potrebbe contribuire all'insorgenza di sovrappeso, obesità e dismetabolismi.

Controindicazioni Quando non devono essere usate le ciclodestrine? L'uso di integratori a base di ciclodestrine è controindicato durante la gravidanza e l'allattamento al seno, oltre che nei bambini al disotto dei 12 anni di età.

Interazioni Farmacologiche Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto delle ciclodestrine? Non sono note al momento interazioni farmacologiche degne di nota tra farmaci e ciclodestrine.

E' utile tuttavia ribadire l'effetto iperglicemizzante delle ciclodestrine, che potrebbe evidentemente compromettere l'equilibrio glicemico in soggetti diabetici sottoposti a terapia ipoglicemizzante.