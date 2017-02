Timpano - Com'è Fatto e Come Funziona

Il timpano , o membrana timpanica , è la membrana sottile, trasparente e di forma ovale, che giace tra orecchio esterno e orecchio medio , e che garantisce il passaggio dei suoni dal condotto uditivo esterno ai tre ossicini. Fondamentale per la percezione uditiva, il timpano presenta due regioni anatomicamente rilevanti: la pars tensa, che rappresenta la regione più estesa e più importante, e la pars flaccida, che è meno estesa della pars tensa e ha una funzione più marginale. A dispetto delle sue piccole dimensioni, il timpano è una struttura molto resistente e finemente innervata. Tra le strutture nervose che innervano il timpano, rientrano: il nervo auricolotemporale, la corda del timpano, la branca auricolare del nervo vago e il nervo timpanico. Il timpano può essere oggetto di rotture/perforazioni e di alcune condizioni morbose, come per esempio il colesteatoma .

Funzione

L'orecchio partecipa alla percezione dei suoni con tutti e tre i suoi compartimenti. Infatti, se l'orecchio esterno rappresenta il punto d'ingresso dei suoni (o vibrazioni sonore) all'interno dell'orecchio, l'orecchio medio e l'orecchio interno sono le sedi che, rispettivamente, danno inizio e portano a compimento il fondamentale processo di trasformazione dei suoni in segnali/impulsi nervosi, destinati al cervello.

All'interno di questo quadro, il timpano agisce come una membrana vibratile, che si attiva nel momento in cui la raggiungono i suoni provenienti dal condotto uditivo esterno.

Vibrando, il timpano ha la capacità di mettere in movimento il martello, il primo dei tre ossicini dell'orecchio (se lo si osserva dalla parte del padiglione auricolare); il movimento del martello innesca l'incudine (il secondo dei tre ossicini), la quale a sua volta aziona la staffa (l'ultimo dei tre ossicini).

A questo punto, le vibrazioni sonore passano dalla staffa alla finestra ovale e alla finestra rotonda, le quali possiedono un meccanismo di funzionamento molto simile al timpano, ossia vibrano.

La vibrazione della finestra ovale e della finestra rotonda è l'innesco per la messa in movimento dell'endolinfa, un fluido contenuto nella coclea, la quale è una componente fondamentale dell'orecchio interno.

Nell'endolinfa cocleare, sono disperse delle particolari cellule ciliate, che nel loro insieme formano il cosiddetto organo del Corti; con il suo movimento, l'endolinfa cocleare attiva l'organo del Corti, il quale, una volta in azione, ha l'importante funzione di trasformare i suoni in segnali/impulsi nervosi.

Ricapitolando, quindi, il timpano è il primo elemento dell'orecchio medio ad entrare in azione e rappresenta la struttura da cui dipende il passaggio dei suoni dal condotto uditivo esterno ai tre ossicini.

Con l'innesco dei tre ossicini, la membrana timpanica dà avvio al processo di trasformazione dei suoni in segnali/impulsi nervosi.



Figura: le onde sonore penetrano nell'orecchio esterno e raggiungono il timpano. Colpito dai suoni, il timpano vibra. Tale vibrazione si trasmette ai tre ossicini, i quali si mettono in movimento. Comincia a muoversi il martello, poi l'incudine e, infine, la staffa. In altre parole, il movimento di un ossicino determina il movimento di quello successivo. È la cosiddetta catena ossiculare.

Dalla staffa, il segnale sonoro passa alla coclea, attraverso la finestra la ovale e la finestra rotonda. La coclea traduce il suono in un segnale nervoso, destinato al cervello per l'identificazione finale.



TIMPANO COME BARRIERA PROTETTIVA

Oltre a partecipare alla percezione dei suoni, il timpano ricopre anche un importante ruolo protettivo, nei confronti dei compartimenti più profondi dell'orecchio. Esso, infatti, funge da barriera difensiva contro quei germi e quei batteri capaci di infestare l'orecchio medio e l'orecchio interno e provocare pericolose infezioni a loro carico.

Senza il timpano, gli elementi più profondi dell'orecchio umano sarebbero esposti continuamente a contaminazioni da parte di microrganismi patogeni.