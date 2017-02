Scheletro

Cos'è lo scheletro? Lo scheletro è l'impalcatura interna del corpo umano, a cui partecipano le ossa (componente principale), i tessuti cartilaginei e le articolazioni.

Sviluppo Nel corso della vita, lo scheletro umano subisce diversi mutamenti.

Come affermato, muta nel numero di ossa, per effetto di processi di fusione; muta inoltre nella composizione, la quale passa da prevalentemente cartilaginea, durante la vita fetale e nei primi anni di esistenza, a prevalentemente ossea, nella vita adulta; infine, muta nelle dimensioni, per effetto di un accrescimento delle ossa in lunghezza e diametro.