Prossimale e distale sono due termini dal significato opposto. Prossimale vuol dire "più vicino al centro del corpo" o "più vicino al punto d'origine". Riferito al femore , per esempio, indica la porzione di quest'osso più vicina al tronco. Distale, invece, significa "più lontano dal centro del corpo" o "più distante dal punto d'origine”. Riferito (sempre al femore), per esempio, indica la porzione di quest'osso più lontana dal tronco (e più vicina all' articolazione del ginocchio ).

Anatomia

Il polso è un'articolazione di tipo sinoviale, che vede interagire le ossa del carpo scafoide e semilunare con le due faccette articolari dell'estremità distale del radio.

CARPO E OSSA CARPALI CHE FORMANO IL POLSO

Il carpo è l'insieme di 8 ossa irregolari che costituisce la porzione prossimale dello scheletro della mano.

Compresi tra i metacarpi (porzione intermedia dello scheletro della mano) e le ossa dell'avambraccio, gli 8 elementi ossei del carpo – le cosiddette ossa carpali – sono disposti equamente su due file: una fila è vicina a radio e ulna, e prende il nome di fila prossimale; l'altra fila, invece, è a ridosso delle 5 ossa metacarpali ed è nota come fila distale.

Lo scafoide e il semilunare – cioè le due ossa carpali che formano l'articolazione del polso – appartengono alla fila prossimale, assieme all'osso carpale triquetro e all'osso carpale pisiforme.

Quest'ultimi, assieme alle ossa carpali della fila distale trapezio e capitato, sono da tenere a mente, per quando si affronterà il capitolo dedicato ai legamenti dell'articolazione del polso.

Figura: le 27 ossa della mano umana.

Le 8 ossa carpali si aggiungono ai già citati 5 metacarpi e alle 14 falangi della dita, le quali costituiscono la porzione distale dello scheletro della mano, nonché l'estremità terminale degli arti superiori.

Se i 4 elementi ossei che formano la fila prossimale delle ossa carpali sono lo scafoide, il semilunare, il triquetro e il pisiforme, i 4 elementi ossei che compongono la fila distale delle ossa carpali sono i cosiddetti trapezio, trapezoide, capitato e uncinato.

Ossa del carpo: Fila prossimale, ossia la fila più vicina al radio Scafoide

Semilunare

Triquetro

Pisiforme Fila distale, ossia la fila più vicina alle ossa metacarpali Trapezio

Trapezoide

Capitato

Uncinato

RADIO ED ESTREMITÀ DISTALE DEL RADIO

Il radio è l'osso che, insieme all'ulna, forma lo scheletro dell'avambraccio. Esso appartiene alla categoria delle ossa lunghe, ossia le ossa nelle quali sono riconoscibili tre porzioni caratteristiche, note come: estremità prossimale (o epifisi prossimale), corpo (o diafisi) ed estremità distale (o epifisi distale).

L'estremità prossimale del radio è la porzione di osso più vicina al braccio e che, unendosi all'omero (osso del braccio), dà vita all'importante articolazione del gomito.

Il corpo del radio è la porzione ossea centrale, compresa tra l'estremità prossimale e l'estremità distale; di forma cilindrica, al suo interno contiene il midollo osseo.

Infine, l'estremità distale del radio è la porzione di osso più vicina alla mano e che confina con le ossa del carpo.

Nell'anatomia dell'estremità distale del radio, le faccette articolari sono le due superfici leggermente concave, dall'aspetto liscio e separate da una piccola cresta, che guardano in direzione del carpo e hanno il compito di congiungersi, con l'aiuto di una struttura fibrocartilaginea denominata disco articolare, allo scafoide e al semilunare.

Per distinguere le due faccette articolari l'una dall'altra, gli anatomisti hanno ritenuto opportuno indicarle con due termini che facessero riferimento alla loro sede; i termini in questione sono “laterale” e “mediale”. Di forma triangolare, la faccetta articolare laterale è la superficie deputata a relazionarsi con lo scafoide; di forma quadrilatera, invece, la faccetta articolare mediale è la superficie a cui spetta l'articolazione con il semilunare.

Figura: l'estremità distale del radio.

Nell'estremità distale del radio, oltre alle due faccette articolari, sono anatomicamente rilevanti altri due elementi: il processo stiloideo e l'incavo ulnare.

Il processo stiloideo è un'evidente proiezione ossea di forma conica, sulla quale trovano inserzione: il capo terminale del muscolo brachioradiale (uno dei muscoli del braccio), i capi iniziali di alcuni muscoli del pollice e una delle due estremità di un importante legamento dell'articolazione del polso (si veda il sottocapitolo dedicato ai legamenti del polso).

L'incavo ulnare, invece, è una depressione (cioè una concavità), in cui alloggia e si fissa saldamente una porzione dell'ulna. Questo contatto radio-ulna in sede distale si somma all'unione radio-ulna in sede prossimale.

LEGAMENTI DEL POLSO

Un legamento è una banda di tessuto connettivo fibroso, che collega tra loro più ossa o diverse parti dello stesso osso.

L'articolazione del polso comprende un numero svariato di legamenti. Tali legamenti servono a dare stabilità al rapporto tra le due ossa carpali scafoide e semilunare e l'estremità distale del radio, durante i movimenti della mano; dare stabilità significa che contengono la mobilità articolare, in modo tale da preservare le superfici ossee che sono a contatto tra loro.

Entrando maggiormente nei dettagli, i legamenti dell'articolazione del polso sono: