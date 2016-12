Anatomia

In numero di due e di forma simile a un fagiolo, le ovaie risiedono nella pelvi (o cavità pelvica), a destra e a sinistra dell'utero (posizione centrale), in una regione che gli anatomisti chiamano fossa ovarica.

Trovandosi nella fossa ovarica, ciascuna ovaia confina, anteriormente, con l'arteria iliaca esterna e, posteriormente, con l'uretere e l'arteria iliaca interna.

Le ovaie sono di colore biancastro e, in una donna adulta, misurano, in genere, 2-4 centimetri in lunghezza, 2-3 centimetri in larghezza e 1-2 centimetri in spessore.

Ogni ovaia comunica con l'utero, per mezzo di importanti strutture tubulari, denominate tube di Falloppio.

ISTOLOGIA

Nelle ovaie, gli esperti di istologia riconoscono almeno 4 regioni diverse, ognuna con funzioni differenti:

L' epitelio germinale dell'ovaio . Liscio e di consistenza morbida, rappresenta la regione più esterna. Gli elementi cellulari che lo costituiscono sono detti, molto semplicemente, cellule dell'epitelio germinale dell'ovaio.

. Liscio e di consistenza morbida, rappresenta la regione più esterna. Gli elementi cellulari che lo costituiscono sono detti, molto semplicemente, cellule dell'epitelio germinale dell'ovaio. La tunica albuginea (o tonaca albuginea ). È la regione localizzata appena al di sotto dell'epitelio germinale. È tessuto connettivo fibroso dalla consistenza molto dura. Le sue funzioni sono supportare e proteggere i delicati tessuti sottostanti.

(o ). È la regione localizzata appena al di sotto dell'epitelio germinale. È tessuto connettivo fibroso dalla consistenza molto dura. Le sue funzioni sono supportare e proteggere i delicati tessuti sottostanti. La corteccia ovarica (o cortex ovarico ). È la regione che risiede sotto la tunica albuginea. Contiene le cosiddette cellule germinali dell'ovaio (o follicoli ovarici) e le cellule stromali dell'ovaio.

Le cellule germinali dell'ovaio sono gli elementi cellulari, che danno origine ai gameti femminili; le cellule stromali dell'ovaio, invece, sono le cellule adibite al sostegno delle cellule germinali e alla secrezione degli ormoni sessuali femminili.

(o ). È la regione che risiede sotto la tunica albuginea. Contiene le cosiddette cellule germinali dell'ovaio (o follicoli ovarici) e le cellule stromali dell'ovaio. Le cellule germinali dell'ovaio sono gli elementi cellulari, che danno origine ai gameti femminili; le cellule stromali dell'ovaio, invece, sono le cellule adibite al sostegno delle cellule germinali e alla secrezione degli ormoni sessuali femminili. La medulla ovarica (o midollare ovarica). È la regione più profonda dell'ovaio. Contiene vasi sanguigni, vasi linfatici e strutture nervose, che servono a nutrire, innervare e mantenere in salute tutte le cellule costituenti le ovaie (da quelle della corteccia ovarica a quelle dell'epitelio germinale dell'ovaio).

A scanso di equivoci, è importante precisare che alcuni testi di istologia includono la tunica albuginea nella corteccia ovarica, riconoscendo quindi nelle ovaie 3 sole regioni differenti.

Si tratta, semplicemente, di un modo alternativo di descrivere la medesima cosa.

Un legamento è una banda di tessuto connettivo fibroso con il compito di tenere insieme due elementi anatomici diversi (es: due porzioni ossee) e/o mantenere fermo, in una certa sede, un ben specifico organo.

I legamenti che hanno rapporti con le ovaie sono: il legamento sospensore (o lombo-ovarico), il legamento proprio (o utero-ovarico), il mesovario e il legamento tubo-ovarico.

La funzione dei legamenti delle ovaie è connettere quest'ultime agli organi vicini, in maniera tale che rimangano ferme nella loro sede naturale.