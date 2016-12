Figura: posizione dell'osso ioide. Come i lettori possono notare, quando la testa è rivolta con lo sguardo in avanti, l'osso ioide si posiziona allo stesso livello della base della mandibola, anteriormente, e della terza vertebra cervicale, posteriormente.

Per convenzione, gli anatomisti distinguono i muscoli che trovano inserzione nell'osso ioide in due grandi categorie: i muscoli che trovano inserzione sulle superficie superiori delle componenti dell'osso ioide ( muscoli della superficie superiore dell'osso ioide ) e i muscoli che s'inseriscono sulle superficie inferiori delle componenti dell'osso ioide ( muscoli della superficie inferiore dell'osso ioide ). Nella prima categoria rientrano: il muscolo costrittore medio della faringe, il muscolo ioglosso, il muscolo genioglosso, i muscoli intrinseci della lingua e i cosiddetti muscoli sopraioidei (digastrico, stiloioideo, genioioideo e miloioideo). Alla seconda categoria, invece, appartengono tre dei quattro muscoli sottoioidei : il muscolo tiroioideo, il muscolo omoioideo e il muscolo sternoioideo. Si ricorda che i muscoli che stringono rapporti con l'osso ioide sono tutti elementi muscolari pari.

L'osso ioide è un osso irregolare, in cui è possibile distinguere una porzione centrale, chiamata corpo , e due proiezioni ossee laterali, che prendono il nome di corna . L'osso ioide presenta una particolarità che lo contraddistingue da tutte le altre ossa del corpo umano : è l'unico elemento osseo dello scheletro umano che non si articola con altre ossa e che è mantenuto in posizione esclusivamente da un complesso di muscoli e legamenti .

Alla formazione dell'osso ioide concorrono ben 6 centri di ossificazione : due centri per il corpo e un centro per ogni corno. Il processo di ossificazione dell'osso ioide comincia dalle corna maggiori, alla fine dello sviluppo fetale . Poco dopo, inizia l'ossificazione del corpo e, attorno al 1°-2° anno di vita, ha inizio l'ossificazione delle corna minori.

Patologie

Numerosi studi clinici hanno dimostrato che l'osso ioide è protagonista di un disturbo del sonno notturno molto conosciuto e diffuso: la cosiddetta sindrome delle apnee ostruttive notturno.

Chi ha condotto i sopraccitati studi, infatti, ha ritrovato che, in molte persone con la suddetta sindrome, l'osso ioide occupa una posizione più bassa rispetto al normale e per questo condiziona il meccanismo di apertura delle vie aeree, durante il sonno.

PUÒ FRATTURARSI?

L'osso ioide occupa una posizione tale per cui è molto raro che subisca fratture.

Ciò vale più per gli adulti, che non per i bambini e gli adolescenti, in cui l'osso ioide sta ancora ossificando (quindi è meno resistente)