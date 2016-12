Orecchio - Com'è Fatto e Come Funziona

L' orecchio interno è la componente più profonda dell'orecchio. Situate in una cavità dell'osso temporale, il cui nome è labirinto osseo , le parti che costituiscono l'orecchio interno sono sostanzialmente due: l' apparato vestibolare (o sistema vestibolare ) e la coclea . In anatomia, il complesso “apparato vestibolare - coclea” prende il nome di labirinto membranoso . All'interno, così come all'esterno, dell'apparato vestibolare e della coclea, circola un fluido caratteristico: il fluido all'esterno prende il nome di perilinfa , mentre il fluido all'interno è la già citata endolinfa . Interponendosi tra il labirinto osseo e il labirinto membranoso, la perilinfa agisce da cuscinetto ammortizzante, che impedisce gli urti tra una delle strutture dell'orecchio interno e le pareti ossee circostanti. L'endolinfa, invece, gioca un ruolo fondamentale nel processo di percezione dei suoni e nei meccanismi di equilibrio.

Funzione

Delle funzioni dell'orecchio si è già ampiamente parlato.

In questa sede, quindi, le attenzioni saranno rivolte a come si svolgono il processo di percezione dei suoni e il meccanismo di controllo e regolazione dell'equilibrio.

PERCEZIONE UDITIVA

La percezione dei suoni presenti nell'ambiente coinvolge tutte e tre le componenti dell'orecchio.

Le onde sonore, infatti, penetrano nell'orecchio esterno, attraversano tutto l'orecchio medio e infine concludono il loro percorso in corrispondenza dell'orecchio interno.

Grazie alla loro particolare anatomia, le strutture che formano l'orecchio esterno hanno il compito di convogliare le onde sonore verso l'orecchio medio: il padiglione auricolare accoglie le onde sonore e fa sì che queste imbocchino il condotto uditivo esterno, fino al timpano.

Con l'arrivo dei suoni al timpano, questo comincia a vibrare.

La vibrazione del timpano segna l'inizio della partecipazione dell'orecchio medio al processo di percezione dei suoni. Vibrando, difatti, il timpano innesca la catena dei tre ossicini: il primo ossicino ad attivarsi è il martello, il secondo è l'incudine e l'ultimo è la staffa.

Dalla staffa, le vibrazioni passano alla finestra ovale e alla finestra rotonda, le quali funzionano in modo simile alla membrana timpanica.

Da questo momento in avanti, l'orecchio medio ha portato a termine i suoi compiti ed entra in scena l'orecchio interno.

Le vibrazioni della finestra ovale e della finestra rotonda, infatti, mettono in moto l'endolinfa presente nella coclea. I movimenti dell'endolinfa cocleare rappresentano il segnale che innesca le cellule dell'organo del Corti. Una volta attivate, le cellule dell'organo del Corti si occupano dell'importante processo di conversione delle onde sonore in impulsi nervosi.

A conversione avvenuta, entra in gioco il nervo cocleare, che raccoglie gli impulsi nervosi neogenerati e li invia al lobo temporale del cervello.

Nel lobo temporale del cervello, ha luogo la rielaborazione degli impulsi nervosi e la generazione di una risposta adeguata.

Curiosità

L'orecchio dell'essere umano può udire suoni che hanno una frequenza compresa tra i 20 Hz e i 20 kHz. Al di sotto dei 20 Hz, si parla di infrasuoni; al di sopra dei 20 kHz, invece, si parla di ultrasuoni.

EQUILIBRIO

Il senso dell'equilibrio è sotto il controllo di una precisa porzione dell'orecchio: l'apparato vestibolare dell'orecchio interno.

Nella fattispecie, utricolo e sacculo controllano il cosiddetto equilibrio statico - ossia l'equilibrio per i momenti in cui il corpo è immobile o si muove in linea retta - mentre i tre canali semicircolari regolano il cosiddetto equilibrio dinamico - cioè l'equilibrio per i momenti in cui il corpo compie movimenti di rotazione.

Come anticipato, a giocare un ruolo fondamentale nel meccanismo di regolazione dell'equilibrio sono gli otoliti e le cellule ciliate, presenti, assieme all'endolinfa, all'interno dell'apparato vestibolare. Infatti, il movimento degli otoliti e delle cellule ciliate, successivo agli spostamenti del corpo, produce un segnale nervoso, che informa l'encefalo dei suddetti spostamenti.

Una volta che l'encefalo conosce gli spostamenti del corpo, produce una risposta su misura, che garantisce stabilità e senso della posizione nello spazio, al soggetto in movimento.

I mezzi che permettono all'apparato vestibolare di comunicare con l'encefalo sono i nervi vestibolari.