Figura: tipi differenti di neuroni. Sono evidenziati il corpo, i dendriti e l'assone. Come i lettori possono notare, il corpo contiene il nucleo cellulare, nucleo che è la sede del DNA; i dendriti sembrano le ramificazioni tipiche di un albero; infine, l’assone è una sorta di lunga prolunga, che diparte dal corpo e che può, in alcuni frangenti, presentare la cosiddetta guaina mielinica.

I nervi cranici hanno origine nell'encefalo e innervano la testa e il collo; i nervi spinali, invece, originano nel midollo spinale e innervano tutte le parti del corpo non innervate dai nervi cranici. A seconda del tipo di assoni che li costituiscono, i nervi possono ricoprire tre funzioni: una funzione motoria, una funzione sensitiva e una funzione mista. I nervi con funzione motoria trasmettono gli impulsi nervosi dal sistema nervoso centrale ai muscoli scheletrici e alle ghiandole; i nervi con funzione sensitiva conducono gli impulsi nervosi dai distretti anatomici periferici (es: recettori cutanei) al sistema nervoso centrale; infine, i nervi con funzione mista hanno la doppia capacità di agire sia come nervi con funzione motoria sia come nervi con funzione sensitiva.

In altre, parole, il sistema nervoso periferico veicola le informazioni dai distretti periferici del corpo umano al sistema nervoso centrale e viceversa. I nervi sono gli artefici principali dei processi sopradescritti. Senza il SNP, il sistema nervoso centrale non potrebbe funzionare in maniera adeguata.

La mielina è una sostanza con proprietà isolanti e con la straordinaria capacità di aumentare la velocità di conduzione del segnale nervoso . Le cellule di Schwann danno vita alla guaina mielinica avvolgendosi, ripetutamente, attorno all'assone di un neurone. Per spiegare con una similitudine esemplificativa gli avvolgimenti delle cellule di Schwann attorno agli assoni, i neurofisiologi fanno riferimento agli avvolgimenti di un palloncino leggermente gonfio (che consisterebbe in una generica cellula di Schwann) attorno a una matita (che rappresenterebbe l'assone di un neurone). La guaina mielinica è una struttura discontinua. Infatti , lungo l'intero decorso di un generico assone mielinico, presenta una successione di “buchi”. Questi buchi derivano dal fatto che, tra una cellula di Schwann avvolta attorno a un assone e un'altra adiacente avvolta in modo uguale, c'è un piccolo spazio vuoto. Tale spazio vuoto prende il nome di nodo di Ranvier . I tanti nodi di Ranvier, che si susseguono lungo gli assoni mielinici, fanno sì che l'impulso nervoso compia dei veri e propri salti da una porzione di mielina all'altra. Una propagazione a salti dell'impulso nervoso è un tipo di conduzione nervosa molto veloce, che i neurofisiologi definiscono con il termine di conduzione saltatoria . L'aggettivo “saltatoria” si riferisce, chiaramente, ai salti che l'impulso nervoso compie tra due cellule di Schwann adiacenti. Se gli assoni mielinici fossero privi dei nodi di Ranvier, l'impulso nervoso viaggerebbe più lentamente e ci sarebbero ritardi nelle risposte a determinati input o stimoli.

All'interno dei nervi, gli assoni non sono strutture disposte a caso e neppure isolate. Sono, piuttosto, strutture complessate tra loro, in modo da formare un qualcosa di estremamente organizzato. L'organizzazione degli assoni, all'interno dei nervi, prevede la presenza di:

I nervi sono paragonabili a corde medio-lunghe. Le loro componenti principali sono: i già citati assoni, le cellule di Schwann che formano la guaina mielinica (laddove presente) e le strutture di rivestimento con funzione protettiva e nutritizia. Nel corpo umano, esistono due tipologie di nervi: i cosiddetti nervi cranici e i cosiddetti nervi spinali . I nervi cranici sono strutture nervose con origine nell'encefalo (soprattutto nel tronco encefalico ) e deputate all'innervazione di testa e collo. Sono in tutto 12 paia e sono identificati con i primi dodici numeri romani (I, II, III e così via). I nervi spinali, invece, sono strutture nervose con origine nel midollo spinale e adibite all'innervazione delle parti del corpo non controllate dai nervi cranici. Sono complessivamente 31 paia e sono identificati con l'iniziale e il numero dell'elemento vertebrale dal quale emergono (es: la coppia di nervi spinali T1 emerge a livello della prima vertebra toracica).

Malattie

A seguito di determinate condizioni mediche, i nervi possono subire danneggiamenti, compressioni, irritazioni e/o degenerazioni e perdere parte o totalmente le loro funzioni.

Tra le condizioni mediche più importanti a carico dei nervi, meritano sicuramente una citazione: le malattie neurodegenerative, la neuropatia periferica, la polineuropatia, le infezioni, la neurite e le malattie autoimmuni che interessano il sistema nervoso, come per esempio la sclerosi multipla o la sindrome di Guillain-Barré.

MALATTIE NEURODEGENERATIVE

Le malattie neurodegenerative costituiscono un insieme di patologie caratterizzate da un'irreversibile e progressiva perdita delle cellule nervose del sistema nervoso centrale.

Tra le più importanti malattie neurodegenerative, rientrano: il morbo di Parkinson, il morbo di Alzheimer, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), la corea di Huntington e le demenze.

SCLEROSI MULTIPLA

Assumono il nome di malattie autoimmuni le condizioni caratterizzate da una risposta esagerata e impropria del sistema immunitario. Negli individui con una malattia autoimmune, infatti, gli elementi che costituiscono la cosiddetta barriera immunitaria riconoscono come estranei alcuni organi o tessuti del corpo umano e, per tale motivo, li aggrediscono.

Dopo questa doverosa premessa, la sclerosi multipla è una malattia cronica e invalidante, che insorge per effetto di una degradazione progressiva della mielina appartenente ai neuroni del sistema nervoso centrale.

I sintomi della sclerosi multipla possono essere lievi oppure severi. Manifestazioni cliniche considerate lievi sono, per esempio, l'intorpidimento degli arti e i tremori; al contrario, esempi di disturbi gravi sono la paralisi degli arti o la perdita della vista.

Per spiegare le possibili cause scatenanti, i ricercatori hanno ipotizzato che la sclerosi multipla sia il risultato non solo di un'alterazione del sistema immunitario, ma anche di una combinazione di fattori ambientali, genetici e infettivi.

NEUROPATIA PERIFERICA E POLINEUROPATIA

Neuropatia periferica è il termine medico che indica la condizione morbosa risultante dal danneggiamento e dal malfunzionamento di uno o più nervi del sistema nervoso periferico.

Le possibili cause di neuropatia periferica sono numerose; di queste, meritano una citazione particolare il diabete mellito, l'alcolismo grave, le carenze vitaminiche severe, le malattie renali di tipo cronico, le malattie epatiche croniche, l'ipotiroidismo, alcune malattie infettive (es: malattia di Lyme, botulismo, difterite ecc) e l'amiloidosi.

I sintomi di una neuropatia periferica dipendono dal tipo di nervi interessati: se sono coinvolti i nervi sensitivi, si hanno manifestazioni a livello sensoriale (neuropatia sensitiva); se sono coinvolti i nervi motori, si hanno disturbi a livello dei muscoli scheletrici (neuropatia motoria); infine, se sono coinvolti i nervi misti, si hanno problematiche sia livello sensoriale, sia a livello dei muscoli scheletrici (neuropatia mista).

Il tipico quadro sintomatologico di una neuropatia sensitiva comprende: formicolio, pizzicore, senso d'intorpidimento, ridotta capacità di avvertire il dolore, dolore bruciante, allodinia e perdita d'equilibrio. Il classico elenco dei sintomi di una neuropatia motoria, invece, include: spasmi e crampi muscolari, debolezza muscolare, paralisi muscolare, riduzione della massa muscolare e debolezza degli arti.

Passando alla polineuropatia, questa è una neuropatia periferica, in cui i nervi periferici danneggiati sono più d'uno.

Chiaramente, le possibili cause e i possibili sintomi della polineuropatia sono gli stessi menzionati in precedenza, per la neuropatia periferica.

NEURITE

Neurite è il termine medico utilizzato per indicare le infiammazioni di uno o più nervi.

Esistono forme di neurite che interessano i nervi cranici (es: la neurite ottica e la neuronite vestibolare) e forme di neurite che riguardano i nervi spinali (es: neurite intercostale).