Il corpo è la porzione ossea centrale, di forma prismoide, che si estende tra la base e la testa; la base è l'estremità prossimale, confinante e in articolazione con un osso del tarso; la testa, infine, è la l'estremità distale, collegata e articolata con la falange prossimale di un dito del piede. La denominazione tradizionale dei 5 metatarsi prevede l'impiego dei primi 5 numeri romani. Da ciò ne risulta che: il I metatarso è l'osso metatarsale che precede le falangi dell'alluce, il II metatarso è l'osso metatarsale che anticipa le falangi del primo dito del piede, il III metatarso è l'osso metatarsale posto prima delle falangi del terzo dito, il IV metatarso è l'osso metatarsale che precede le falangi del quarto dito e, per concludere, il V metatarso è l'osso metatarsale che si colloca anteriormente alle falangi del quinto dito. I metatarsi sono sede d'inserzione di muscoli e legamenti del piede molto importanti, per la funzionalità di quest'ultimo. Come ogni osso dello scheletro umano, anche i metatarsi possono subire fratture .

Distale, invece, significa "più lontano dal centro del corpo" o "più distante dal punto d'origine. Riferito (sempre al femore), per esempio, indica la porzione di quest'osso più lontana dal tronco (e più vicina all' articolazione del ginocchio ).

Un metatarso , od osso metatarsale , è una delle 5 ossa lunghe, che, in ciascun piede, si posizionano tra le ossa del tarso (od ossa tarsali ) e le falangi prossimali (o prime falangi ) di ogni dito. In un piede umano, i metatarsi sono 5 delle 26 ossa totali (7 ossa tarsali, 5 ossa metatarsali e 14 falangi).

In ogni metatarso, sono distinguibili tre porzioni ossee, denominate: corpo , base e testa . Il corpo di un metatarso è la sua porzione ossea centrale , inclusa tra la cosiddetta base e la cosiddetta testa. Di forma prismoide, si presenta leggermente convesso, sul lato dorsale, e lievemente concavo, sul lato palmare; tende ad assottigliarsi in direzione delle falangi. La base di un metatarso è la sua estremità prossimale , precedente il corpo e chiaramente la testa e confinante con uno o più ossa tarsali. Possiede la forma di un cuneo e, sia sul lato palmare che sul lato dorsale, presenta una superficie ruvida, che gli serve ad ancorare importanti legamenti del piede. Infine, la testa di un metatarso è la sua estremità distale , successiva al corpo e alla testa e a stretto contatto con la prima falange di uno specifico dito (es: la testa del I metatarso confina con la prima falange dell'alluce). Anteriormente, presenta una superficie articolare oblunga; sui lati, è appiattita e possiede una piccola depressione e un tubercolo, su cui trovano inserzione altri importanti legamenti del piede; inferiormente (superficie plantare ), possiede una tipica scanalatura. Per convenzione, i 5 metatarsi sono indicati con i primi 5 numeri romani, ossia I (primo), II (secondo), III, IV e V. Il metatarso segnalato col numero I ( I metatarso ) è l'osso metatarsale che precede la falange prossimale dell' alluce ; il metatarso indicato col numero II ( II metatarso ) è l'osso metatarsale precedente la falange prossimale del primo dito del piede; il metatarso segnalato col numero III ( III metatarso ) è l'osso metatarsale precedente la prima falange del secondo dito ; il metatarso identificato col numero IV ( IV metatarso ) è l'osso metatarsale antecedente la falange prossimale del quarto dito ; infine, il metatarso indicato col numero V ( V metatarso ) è l'osso metatarsale che precede la prima falange del quinto dito . Sempre per convezione, il metatarso considerato più mediale è il I metatarso (quello dell'alluce), mentre il metatarso ritenuto più laterale è il V metatarso (quello del quinto dito).

Clinica

I metatarsi possono essere oggetto di fratture, esattamente come tutte le altre ossa del corpo umano.

Sono inoltre noti per sviluppare una condizione dolorosa, denominata metatarsalgia.

METATARSALGIA

Metatarsalgia è il termine medico che richiama a una sensazione dolorosa, di natura infiammatoria, localizzata a livello dell'avampiede, esattamente in corrispondenza delle ossa metatarsali.

A scatenare la comparsa della metatarsalgia è, di solito, un insieme di fattori, i quali, se presi singolarmente, difficilmente provocherebbero la stessa sintomatologia dolorosa (che provocano in concomitanza tra loro).

Oltre al dolore, che rappresenta la manifestazione clinica principale della metatarsalgia, quest'ultima può provocare: formicolio e intorpidimento alle dita dei piedi e una sensazione alla pianta del piede paragonabile a quando si hanno i sassolini nelle scarpe.

In genere, la diagnosi di metatarsalgia si base un accurato esame obiettivo e un'attenta analisi della storia clinica del paziente.

In base al risultato delle ricerche diagnostiche, i medici stabiliscono la terapia più appropriata, terapia che di norma è di tipo conservativo (cioè consiste in riposo, applicazione di ghiaccio, antidolorifici al bisogno, cambiamento delle scarpe ecc.).

Il ricorso alla chirurgia per una metatarsalgia è una possibilità assai remota, messa in pratica solo al cospetto di casi clinici molto gravi.

FRATTURA DI UN METATARSO

Le fratture dei metatarsi sono infortuni che possono derivare da:

Un colpo diretto e molto violento sul dorso piede . È il caso, per esempio, di un oggetto pesante che cade sul piede.

Le fratture dei metatarsi dovute a urti violenti sono le più diffuse.

. È il caso, per esempio, di un oggetto pesante che cade sul piede. Le fratture dei metatarsi dovute a urti violenti sono le più diffuse. Un fattore stressogeno che interessa il piede in generale o una sua parte in particolare . Questo tipo di frattura prende il nome di frattura metatarsale da stress e interessa soprattutto i metatarsi del 2°, del 3° e del 4° dito. È molto comune tra gli atleti di buon livello e, in genere, è una microfrattura .

. Questo tipo di frattura prende il nome di e interessa soprattutto i metatarsi del 2°, del 3° e del 4° dito. È molto comune tra gli atleti di buon livello e, in genere, è una . Un eccessivo movimento di inversione del piede. Con un'inversione violenta e assai marcata del piede, il muscolo peroneo breve potrebbe “tirare” il metatarso del 5° dito e causarne la rottura.

Le tipiche manifestazioni cliniche della frattura di un metatarso sono: dolore al piede fratturato e zoppia.

Per una diagnosi certa, è fondamentale l'esame ai raggi X del piede.

Il trattamento delle fratture metatarsali varia in base alla sede dell'infortunio e all'entità della rottura (frattura composta o frattura scomposta). Infatti, in determinati casi, potrebbero bastare il riposo e l'immobilizzazione dell'arto inferiore; in altri, invece, potrebbe risultare indispensabile l'intervento chirurgico finalizzato alla saldatura del metatarso fratturato.