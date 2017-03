Metacarpo - Metacarpi

Un metacarpo , od osso metacarpale , è una delle 5 ossa lunghe che, in ogni mano , si collocano tra le ossa carpali e le falangi prossimali di ciascun dito (vedi figura). In un generico metacarpo possono distinguersi tre porzioni principali, che sono: il corpo, la base e la testa. Il corpo è la porzione centrale di forma cilindrica, compresa tra base e testa; la base è la porzione bitorzoluta all'estremità prossimale, confinante e in articolazione con un osso del carpo; infine, la testa è la porzione tondeggiante all'estremità distale, collegata e articolata con la falange prossimale di un dito della mano. La denominazione tradizionale dei 5 metacarpi prevede l'impiego dei primi 5 numeri romani. Da ciò ne risulta che: il I metacarpo è l'osso metacarpale che precede le falangi del pollice, il II metacarpo è l'osso metacarpale che anticipa le falangi dell'indice, il III metacarpo è l'osso metacarpale posto prima delle falangi del medio e così via. I metacarpi sono sede d'inserzione per alcuni importanti muscoli e per alcuni legamenti della mano. Come ogni osso dello scheletro umano , anche i metacarpi possono subire fratture .

Ripasso del significato dei termini prossimale e distale Prossimale e distale sono due termini dal significato opposto. Prossimale vuol dire "più vicino al centro del corpo" o "più vicino al punto d'origine". Riferito al femore , per esempio, indica la porzione di quest'osso più vicina al tronco . Distale, invece, significa "più lontano dal centro del corpo" o "più distante dal punto d'origine. Riferito (sempre al femore), per esempio, indica la porzione di quest'osso più lontana dal tronco (e più vicina all' articolazione del ginocchio ).

Clinica

Come tutte le ossa del corpo umano, anche i metacarpi possono essere oggetto di episodi di frattura.

Nella maggior parte dei casi, le fratture a carico delle ossa metacarpali riguardano il I metacarpo – nello specifico, la base del I metacarpo – e il V metacarpo – per la precisione, la regione che precede la testa e che gli anatomisti chiamano collo.

Data l'enorme diffusione di queste due tipologie di fratture, i medici hanno ritenuto opportuno dar loro un nome identificativo, ossia: frattura di Bennett, per la frattura alla base del I metacarpo, e frattura del pugile, per la frattura al collo del V metacarpo.

La frattura di Bennett è, in genere, successiva a un'iperabduzione del pollice e coinvolge, molto spesso, anche l'articolazione carpo-metacarpale del pollice.

La frattura del pugile è un infortunio che coglie, soprattutto, chi sferra pugni contro oggetti di una certa resistenza (es: i pugilatori).

Per una diagnosi accurata di una frattura del metacarpo, dopo l'esame obiettivo, è fondamentale un esame ai raggi X della mano.

Il trattamento di una frattura del metacarpo dipende dalla gravità dell'infortunio.

Infatti, in presenza di fratture stabili e non particolarmente gravi, i medici optano per l'applicazione, sulla mano del paziente, di una stecca gessata, da tenere in posizione per 2-3 settimane circa. In presenza di fratture stabili e gravi, è prevista l'ingessatura della mano interessata per almeno 4-6 settimane. Infine, in presenza di una frattura instabile, la terapia scelta dai medici è di tipo chirurgico e consiste in un intervento finalizzato all'unione, per mezzo di viti, delle porzioni di metacarpo separatesi.