Il ginocchio è una delle più importanti articolazioni sinoviali del corpo umano . Meno conosciuto come articolazione tibiofemorale , il ginocchio congiunge tre ossa : il femore , la tibia e la rotula . Il femore è l'osso della coscia ; partecipa all'articolazione del ginocchio con la sua estremità distale. La tibia è l'osso che, assieme al perone , costituisce lo scheletro della gamba ; all'opposto del femore, partecipa all'articolazione del ginocchio con la sua estremità prossimale. Infine, la rotula è l'osso di forma triangolare che, collocato davanti a femore e tibia, forma la classica sporgenza visibile nella parte anteriore del ginocchio; la rotula è sede d'inserzione per i tendini del muscolo quadricipite e garantisce protezione agli elementi articolari del ginocchio, situati dietro di lei. Grazie alla posizione strategica e alle succitate componenti strutturali, le due ginocchia giocano un ruolo fondamentale nel sostenere il peso del corpo e nel permettere i movimenti degli arti inferiori , che stanno alla base della camminata, la corsa, il salto ecc.

Prossimale e distale sono due termini dal significato opposto. Prossimale vuol dire "più vicino al centro del corpo" o "più vicino al punto d'origine". Riferito al femore, per esempio, indica la porzione di quest'osso più vicina al tronco . Distale, invece, significa "più lontano dal centro del corpo" o "più distante dal punto d'origine”. Riferito (sempre al femore), per esempio, indica la porzione di quest'osso più lontana dal tronco (e più vicina all'articolazione del ginocchio).

Anatomia

I legamenti del ginocchio sono in tutto 4: i due legamenti crociati, anteriore e posteriore, e i due legamenti collaterali, mediale e laterale.

I due legamenti crociati del ginocchio decorrono dalla superficie inferiore dell'estremità distale del femore alla superficie superiore dell'estremità prossimale della tibia.

I due legamenti collaterali del ginocchio, invece, originano dalle superfici laterali esterna e interna dell'estremità distale del femore e terminano uno sulla superficie laterale dell'estremità distale della tibia e uno sulla cosiddetta testa del perone.

I successivi quattro sottocapitoli descriveranno con maggiori dettagli ciascun legamento del ginocchio.

In anatomia, mediale e laterale sono due termini dal significato opposto, che servono a indicare la distanza di un elemento anatomico dal piano sagittale. Il piano sagittale è la divisione antero-posteriore del corpo umano, da cui derivano due metà uguali e simmetriche.

Mediale significa “vicino” o “più vicino” al piano sagittale, mentre laterale vuol dire “lontano o “più lontano” dal piano sagittale.

LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

Il legamento crociato anteriore origina in una zona della superficie inferiore dell'estremità distale del femore, compresa tra la cosiddetta fossa intercondilare (o fossa intercondiloidea) e il cosiddetto condilo laterale.

Da qui, raggiunge la superficie superiore dell'estremità distale della tibia e si aggancia a una prominenza ossea nota come tubercolo intercondiloideo anteriore.

Il tubercolo intercondiloideo anteriore è una particolare porzione del cosiddetto piatto tibiale, ossia l'area concava, simile a un piatto da cucina, risultante dalla particolare morfologia del condilo mediale e del condilo laterale della tibia.

Figura: i legamenti del ginocchio e le loro inserzioni ossee.

LEGAMENTO CROCIATO POSTERIORE

Il legamento crociato posteriore ha origine in una zona della superficie inferiore dell'estremità distale del femore, compresa tra la già citata fossa intercondilare e il cosiddetto condilo mediale.

Da qui, raggiunge la superficie superiore dell'estremità prossimale della tibia e si fissa a una prominenza ossea denominata tubercolo intercondiloideo posteriore. Il tubercolo intercondiloideo posteriore è situato sul piatto tibiale, esattamente come il tubercolo intercondiloideo anteriore, ma a differenza di quest'ultimo prende posto in una posizione più arretrata.

LEGAMENTO COLLATERALE MEDIALE

Il legamento collaterale mediale è il legamento del ginocchio situato sul lato interno di quest'ultimo, che nasce all'altezza del cosiddetto epicondilo mediale del femore e termina in corrispondenza del già citato condilo mediale della tibia.

Il legamento collaterale mediale è anche noto come legamento collaterale interno, in quanto prende posto, a tutti gli effetti, sul lato interno del ginocchio.

LEGAMENTO COLLATERALE LATERALE

Il legamento collaterale laterale è il legamento del ginocchio con sede sul lato esterno di quest'ultimo, che nasce all'altezza del cosiddetto epicondilo laterale del femore e termina in corrispondenza della già citata testa del perone.

Il coinvolgimento del perone non deve indurre i lettori a considerare anche quest'osso una componente dell'articolazione del ginocchio. Infatti, al di là di ospitare il capo terminale del legamento collaterale laterale, il perone non comunica in alcun modo con il femore e non supporta per nulla il peso che il femore scarica sulla tibia.

Il legamento collaterale laterale è anche conosciuto come legamento collaterale esterno, in quanto risiede, di fatto, sul lato esterno del ginocchio.