Le labbra sono i contorni esterni della bocca. Morbide, mobili e flessibili, le labbra giocano un ruolo chiave nell'assunzione del cibo e nell'articolazione di suoni e parole; agiscono anche come organo tattile, contribuiscono alla mimica facciale e rappresentano una zona erogena molto importante. Le labbra sono due: il labbro superiore, che ricopre l'arcata dentaria superiore e le gengive superiori, e il labbro inferiore, che ricopre l'arcata dentaria inferiore e le gengive inferiori. Le labbra comprendono porzioni di cute , rivestimenti cutaneo-mucosi e zone di mucosa vera e propria. Inoltre, sono legate a numerose muscoli, sono finemente innervate e presentano una fitta rete di vasi sanguigni . Le labbra possono sviluppare alcune malattie caratteristiche, tra cui il labbro leporino , oppure possono essere sede di sintomi (es: la cianosi ), derivanti da condizioni di salute aventi origine altrove.

Anatomia

Gli anatomisti distinguono le due labbra in labbro superiore e labbro inferiore.

Il labbro superiore è il margine esterno della bocca che ricopre l'arcata dentaria superiore e le gengive superiori; comincia appena sotto il naso.

Il labbro inferiore, invece, è il margine esterno della bocca che ricopre l'arcata dentaria inferiore e le gengive inferiori; è in continuità con il mento.

Labbro superiore e labbro inferiore si congiungono laddove gli anatomisti individuano i cosiddetti angoli della bocca.

I punti di congiunzione delle due labbra, presenti agli angoli della bocca, prendono il nome di commessure labiali.

Le labbra comprendono porzioni di cute, rivestimenti cutaneo-mucosi e zone di mucosa vera e propria.

Le porzioni di cute e i rivestimenti cutaneo-mucosi - il cui nome specifico di quest'ultimi è zone del vermiglio - costituiscono la parte anteriore di entrambe le labbra; la mucosa, invece, ne rappresenta la parte interna.

La labbra presentano un complesso sistema di muscoli e sono finemente innervate e vascolarizzate.

Le porzioni cutanee sono ricche di ghiandole sudoripare, ghiandole sebacee e follicoli piliferi. Confinano con i rivestimenti cutaneo-mucosi, dai quali sono separate dal cosiddetto bordo del vermiglio .

Il loro colore equivale a quello di una qualsiasi area di pelle presente altrove, ma presentano molti meno strati di cellule (2-5 strati, per la cute della labbra, e almeno 16 per la cute di un generico punto del corpo umano).

Contengono poca melanina.

. Il loro colore equivale a quello di una qualsiasi area di pelle presente altrove, ma presentano molti meno strati di cellule (2-5 strati, per la cute della labbra, e almeno 16 per la cute di un generico punto del corpo umano). Contengono poca melanina. I rivestimenti cutaneo-mucosi (o zone del vermiglio) sono una via di mezzo tra le sopraccitate porzioni cutanee e la mucosa interna. Infatti, esattamente come la mucosa, mancano di ghiandole sudoripare, ghiandole sebacee e follicoli piliferi e, allo stesso modo della cute, sono privi di ghiandole salivari, quindi asciutti.

A segnarne i confini è il sopraccitato bordo del vermiglio.

Per capire cosa sono, nelle persone di pelle chiara corrispondono alle zone rosa-rosse, che contornano la bocca e la cui dimensione varia da individuo a individuo.

Il colore caratteristico delle zone del vermiglio si deve ai loro vasi sanguigni.

A segnarne i confini è il sopraccitato bordo del vermiglio. Per capire cosa sono, nelle persone di pelle chiara corrispondono alle zone rosa-rosse, che contornano la bocca e la cui dimensione varia da individuo a individuo. Il colore caratteristico delle zone del vermiglio si deve ai loro vasi sanguigni. La mucosa interna è molto simile alla mucosa buccale, ospita un discreto numero di ghiandole salivari minori, che le donano un aspetto umido, è liscia e presenta una fitta rete di nervi e vasi sanguigni.

LABBRO SUPERIORE

La porzione cutanea del labbro superiore comprende quell'area anatomica situata sotto il naso, in cui è riconoscibile un solco verticale che sembra continuare il setto nasale.

Gli anatomisti identificano tale solco verticale con il nome di solco mediano o filtro e le due creste laterali, che lo delimitano, con il termine di colonne del filtro.

La porzione di cute del labbro superiore termina in corrispondenza del bordo del vermiglio del labbro superiore. Quest'ultimo ha una caratteristica forma ad arco ed è per questo motivo che prende il nome di arco di Cupido.

La cosiddetta zona del vermiglio del labbro superiore comincia a partire dell'arco di Cupido e si estende fino a dove inizia la mucosa del labbro superiore. A caratterizzare la zona del vermiglio del labbro superiore è una visibile prominenza centrale, che gli esperti di anatomia chiamano tubercolo del labbro superiore.

Laddove si estende la mucosa interna del labbro superiore, si segnala la presenza del cosiddetto frenulo labiale superiore. Il frenulo labiale superiore è la fascia di tessuto mucoso che unisce il centro della gengiva superiore alla sezione interna del labbro superiore.

LABBRO INFERIORE

La porzione cutanea del labbro inferiore comprende quell'area anatomica situata superiormente al cosiddetto solco mento-labiale. Il solco mento-labiale è la caratteristica fessura, riconoscibile poco più in alto del mento, che funge da linea di confine tra quest'ultimo e il labbro inferiore.

Come la porzione cutanea del labbro superiore, la porzione di cute del labbro inferiore termina laddove si staglia il bordo del vermiglio del labbro inferiore. Il bordo del vermiglio del labbro inferiore è leggermente curvo.

Dal bordo del vermiglio del labbro inferiore a dove ha inizio la mucosa interna del labbro inferiore, si estende la cosiddetta zona del vermiglio del labbro inferiore.

Similmente alla mucosa interna del labbro superiore, anche la mucosa interna del labbro inferiore presenta una striscia di tessuto mucoso che la collega, centralmente, al centro della gengiva, in questo caso, inferiore. Tale striscia di tessuto mucoso prende il nome anatomico di frenulo labiale inferiore.

DIMENSIONI

Le dimensioni delle labbra (estensioni delle zone del vermiglio, ampiezza ecc) variano da individuo a individuo e dipendono, principalmente, da: la razza di appartenenza e fattori genetici.

L'innervazione sensitiva delle labbra spetta ai nervi – ovviamente sensitivi – che derivano dalla branca mascellare e dalla branca mandibolare del nervo trigemino.

Nello specifico, provvedono a innervare le labbra:

Il nervo infraorbitario . È una branca sensitiva del nervo mascellare, che, oltre a innervare il labbro superiore, innerva anche la porzione cutanea di faccia compresa tra il labbro superiore e le palpebre inferiori degli occhi (N.B: il ponte nasale è escluso).

. È una branca sensitiva del nervo mascellare, che, oltre a innervare il labbro superiore, innerva anche la porzione cutanea di faccia compresa tra il labbro superiore e le palpebre inferiori degli occhi (N.B: il ponte nasale è escluso). Il nervo mentale. È una branca sensitiva del nervo mandibolare. In realtà, è una diramazione sensitiva del nervo alveolare inferiore, il quale è lui la vera branca del nervo mandibolare. Il compito del nervo mentale è innervare il labbro inferiore e la cute del mento in generale.

VASCOLARIZZAZIONE

L'afflusso di sangue ossigenato alle labbra spetta a due branche dell'arteria facciale: la branca nota come arteria labiale superiore e la branca nota come arteria labiale inferiore.

Si ricorda che l'arteria facciale è una delle 6 diramazione dell'arteria carotidea esterna.

MUSCOLI

Il movimento delle labbra dipende da diversi muscoli.

I muscoli che consentono il movimento delle labbra giocano un ruolo fondamentale all'interno della cosiddetta mimica facciale (o espressione facciale).

Controllati dalle branche del nervo facciale (settimo nervo cranico), gli elementi muscolari che agiscono sulle labbra sono: